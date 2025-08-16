वाराणसी: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रह का नवग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान है. ज्योतिष की मान्यता के अनुसार सूर्य ग्रह मेष राशि से मीन राशि तक प्रत्येक मास राशि बदलते हैं. इस बार सूर्य 16 अगस्त को राशि परिवर्तन कर रहे हैं. इसका अलग-अलग राशियों पर व्यापक असर देखने को मिलेगा. आप भी जानिए सूर्य के राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा.

ज्योतिर्विद विमल जैन ने बताया कि सूर्य ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में 16 अगस्त, शनिवार को अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 53 मिनट पर प्रवेश करेंगे. 16 सितंबर सोमवार को अर्द्धरात्रि के बाद 1 बजकर 48 मिनट तक इसी राशि में रहेंगे. सूर्य ग्रह मघा नक्षत्र में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य संक्रांति का विशेष पुण्यकाल अगले दिन 17 अगस्त यानी रविवार को रहेगा. सूर्य संक्रांति के दिन स्नान ध्यान करके दान करना पुण्य फलदायी रहता है.

ज्योतिषविद विमल जैन ने बताया कि इस दिन सूर्य, केतु, सिंह राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में, मंगल कन्या राशि में, बुध कर्क राशि में, गुरु और शुक्र मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे. नवग्रहों के योग के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व पटल पर व्यापक असर देखने को मिलेगा. सूर्य ग्रह की सिंह राशि स्वराशि है. शनि ग्रह मीन राशि में और सूर्य ग्रह सिंह राशि में होने के फलस्वरूप षडाष्टक योग बन रहा है.

शनि और सूर्य का आपस में पिता-पुत्र होते हुए भी मैत्रीय संबंध नहीं रहता. षडाष्टक योग के फलस्वरूप अनेकानेक अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं. वैश्विक राजनीत और देश के राजनैतिक घटनाक्रम में विशेष उथल-पुथल का दौर रहेगा. विश्व के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने विपक्ष की भूमिका से कठिनाई महसूस करेंगे. दैवीय, प्राकृतिक आपदाओं की भरमार के साथ ही अग्निजन्य घटनाओं से जनमानस परेशान रहेगा.

देश विदेश में कहीं-कहीं सत्ता परिवर्तन, छत्र भंग और शीत युद्ध जैसी स्थिति की आशंका बनी रहेगी. मौसम में अजीबो-गरीब परिवर्तन से कहीं वर्षा तो कहीं भू-स्खलन, भूकंप की आशंका को नकारा नहीं जा सकता. जल-थल और वायु दुर्घटनाओं की आशंका रहेगी. शेयर, धातु और मुद्रा बाजार, खाद्य और तेल पदार्थों में विशेष उथल-पुथल से जन मानस आक्रोशित रहेगा.

जानिए अपनी राशि पर प्रभाव

मेष- व्यावसायिक पक्ष से निराशा, कार्य क्षमता में प्रतिकूलता, मन अशांत, नेत्र विकार, व्यर्थ भ्रमण, अन्य परेशानी.

व्यावसायिक पक्ष से निराशा, कार्य क्षमता में प्रतिकूलता, मन अशांत, नेत्र विकार, व्यर्थ भ्रमण, अन्य परेशानी. वृषभ- दिनचर्या प्रतिकूल, आपसी तालमेल का अभाव, व्यय की अधिकता, दाम्पत्य जीवन में तनाव, यात्रा में परेशानी.

दिनचर्या प्रतिकूल, आपसी तालमेल का अभाव, व्यय की अधिकता, दाम्पत्य जीवन में तनाव, यात्रा में परेशानी. मिथुन- आरोग्य सुख, परिस्थितियों में सुधार, आकस्मिक लाभ, नौकरी में पदोन्नति, कर्ज की निवृत्ति, यात्रा सफल.

आरोग्य सुख, परिस्थितियों में सुधार, आकस्मिक लाभ, नौकरी में पदोन्नति, कर्ज की निवृत्ति, यात्रा सफल. कर्क- स्वास्थ्य प्रभावी, नेत्र विकार, धनागम का अभाव, आर्थिक कठिनाइयां, वाद-विवाद संभव, यात्रा निष्फल.

स्वास्थ्य प्रभावी, नेत्र विकार, धनागम का अभाव, आर्थिक कठिनाइयां, वाद-विवाद संभव, यात्रा निष्फल. सिंह- ग्रह स्थिति असंतोषजनक, उलझनें प्रभावी, विरोधी प्रभावी, पुरुषार्थ में अरुचि, आर्थिक पक्ष से कष्ट, अपयश संभव.

ग्रह स्थिति असंतोषजनक, उलझनें प्रभावी, विरोधी प्रभावी, पुरुषार्थ में अरुचि, आर्थिक पक्ष से कष्ट, अपयश संभव. कन्या- शारीरिक सुख में कमी, आपसी तालमेल का अभाव, संतान पक्ष की चिंता, क्रोध से तनाव, यात्रा में प्रतिकूलता.

शारीरिक सुख में कमी, आपसी तालमेल का अभाव, संतान पक्ष की चिंता, क्रोध से तनाव, यात्रा में प्रतिकूलता. तुला- कार्य-व्यवसाय में लाभ, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, कर्ज अदायगी का प्रयास, मनोरंजन में रुचि, यात्रा सार्थक.

कार्य-व्यवसाय में लाभ, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, कर्ज अदायगी का प्रयास, मनोरंजन में रुचि, यात्रा सार्थक. वृश्चिक- समय भाग्य के पक्ष में, आकस्मिक लाभ, स्वास्थ्य अनुकूल, नौकरी में पदोन्नति, कर्ज की निवृत्ति, यात्रा से लाभ.

समय भाग्य के पक्ष में, आकस्मिक लाभ, स्वास्थ्य अनुकूल, नौकरी में पदोन्नति, कर्ज की निवृत्ति, यात्रा से लाभ. धनु- मनोव्यथा, व्यय की अधिकता, व्यावसायिक चिंता, कार्य क्षमता में कमी, पारिवारिक मतभेद, यात्रा में निराशा.

मनोव्यथा, व्यय की अधिकता, व्यावसायिक चिंता, कार्य क्षमता में कमी, पारिवारिक मतभेद, यात्रा में निराशा. मकर- वैचारिक स्थिरता में कमी, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, पारिवारिक मतभेद उजागर, शारीरिक मानसिक कष्ट.

वैचारिक स्थिरता में कमी, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, पारिवारिक मतभेद उजागर, शारीरिक मानसिक कष्ट. कुंभ- समय आशा के प्रतिकूल, क्रोध की अधिकता, खर्च की अधिकता, अभिलाषा की पूर्ति में व्यवधान, मित्रों से अनबन.

समय आशा के प्रतिकूल, क्रोध की अधिकता, खर्च की अधिकता, अभिलाषा की पूर्ति में व्यवधान, मित्रों से अनबन. मीन- कार्ययोजना में सफलता, नवीन योजना का श्रीगणेश, ज्ञान-विज्ञान में अभिरुचि. बुद्धि चातुर्य से विवाद का समापन.

ज्योतिषाचार्य की सलाह: जन्म कुंडली में या गोचर से सूर्य ग्रह विपरीत हों तो उन्हें अपने कार्यों में सूझबूझ और सावधानी रखनी चाहिए. शनि ग्रह की अढ़ैया या साढ़ेसाती चल रही हो, तो उन्हें जोखिम के कार्यों से दूर रहना चाहिए. धन निवेश के लिए सावधानी के साथ सूझबूझ आवश्यक है.

सूर्य ग्रह ऐसे होंगे प्रसन्न: सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्ति के लिए अपने आराध्य देवी-देवता की आराधना के साथ सूर्य ग्रह की भी अर्चना नियमित रूप से करनी चाहिए. प्रातः काल स्नान, ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य भगवान को ताम्र पात्र में स्वच्छ जल या गंगाजल, सेली, अक्षत, लाल फूल और गुड़ डालकर अर्घ्य अर्पित करना चाहिए. साथ ही सूर्य मंत्र का जप, श्री आदित्यहृदय स्तोत्र, श्रीआदित्यकवच, श्रीसूर्यसहस्त्रनाम, सूर्य चालीसा आदि का पाठ भी करना चाहिए.

रविवार के दिन शुचिता के साथ व्रत या उपवास रखना चाहिए. इस दिन 12 बजे से 3 बजे के मध्य बिना नमक का आहार या फलाहार ग्रहण करना चाहिए. मध्याह्न के समय संकल्प करके सूर्य ग्रह से संबंधित लाल रंग की वस्तुएं जैसे लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, तांबा, लाल फूल, चंदन आदि विविध वस्तुएं नगद दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए.

