शिमला: भारतीय संस्कृति में रिश्तों का महत्व सबसे ऊपर माना गया है. इन्हीं रिश्तों में भाई-बहन का बंधन सबसे पवित्र और मधुर माना जाता है. इस रिश्ते की मिठास और सुरक्षा के वचन को मनाने के लिए हर साल सावन पूर्णिमा के दिन आज रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. आज के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधकर उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करेंगी और भाई जीवनभर उनकी रक्षा का वचन देंगे.

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 9 अगस्त को राखी बांधने का सबसे शुभ समय सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा. इसके बाद पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, इसलिए बहनें इस मुहूर्त के भीतर राखी बांधना सुनिश्चित करें. पंचांग के अनुसार, इस अवधि में न तो भद्रा काल है और न ही ग्रहण आदि का कोई दोष, इसलिए यह समय पूरी तरह शुभ है. वहीं, भाई बहन के पवित्र राखी पर्व पर आज HRTC की बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है. महिलाएं भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए HRTC की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं.

ऑर्डिनरी बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की बसों में 9 अगस्त को रक्षाबंधन और 23 अक्टूबर को भैया दूज पर लाखों महिलाएं मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठा सकती हैं. इसको लेकर HRTC के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें HRTC के सभी डिप्टी डिवीजनल और रीजनल मैनेजर को पत्र लिखकर महिलाओं की मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक महिलाएं रक्षाबंधन और भैया दूज पर केवल सरकारी ऑर्डिनरी बसों में ही मुफ्त यात्रा कर पाएंगी, लेकिन ये सुविधा वोल्वो और डीलक्स बसों में नहीं मिलेंगी. इन दोनों दिन में महिलाओं को ये सुविधा सुबह सूर्य उदय के बाद से सूर्यास्त तक दी जाएगी.