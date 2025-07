ETV Bharat / state

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बुधवार हुई बारिश इस मानसून की सबसे तेज बारिश बनकर बरसी है. बारिश के कारण यातायात और उड़ान संचालन प्रभावित हुआ. भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा आदि में जगह जगह जलभराव हो गया. जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में इस हफ्ते पूरे सात दिन गरज चमक के साथ रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ. वहीं न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 81 से 62 प्रतिशत रहा. देर रात हुई बारिश में राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जल भर भी देखने को मिला. दिल्ली एनसीआर में तापमान (etv bharat) पूरे हफ्ते मौसम रहेगा सुहावना

दिल्ली में इस पूरे हफ्ते मौसम सुहावना रहने का अनुमान है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में इस हफ्ते पूरे सात दिन गरज चमक के साथ रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान अलग-अलग इलाकों में वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं. आज भी पूरे दिन बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है और आज भी पूरे दिन बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 10 से लेकर 14 जुलाई के दौरान गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. दिल्ली में कहां कितनी बारिश? दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखी गई. मौसम विभाग के अनुसार विभिन्न स्थानों पर आज भारतीय समयानुसार प्रातः 0530 बजे तक वर्षा (मिमी) दर्ज की गई. जगह बारिश सफदरगंज 18.6 पालम 54.6 प्रगाति मैदान 46.0 इग्नू 13.5 पूजा 72.5 गुरूग्राम 34.0 जनकपुरी 10.5 लोधी रोड 10.5 नजफगढ़ 71.5 जानिए कैसी रहेगी हवा की गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राष्ट्र राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन भाई गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88 गुरुग्राम में 92 ग्रेटर नोएडा में 77 गाजियाबाद में 82 और नोएडा में 75 अंक बना हुआ है। राजधानी दिल्ली के अन्य वाद्य कंचालकों में इक्विलेबल 100 से नीचे बना हुआ है राजधानी दिल्ली में देर रात हुई बारिश के बाद दिल्ली के औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार हुआ है. हवा में भी हुई बेहतर (etv bharat)

