दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रही है गुलाबी ठंड, सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है.
Published : October 14, 2025 at 7:29 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम में ठंड का एहसास धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. दिन के समय धूप तेज रहती है, जबकि रात में हल्की सर्दी महसूस की जा रही है. गुलाबी ठंड अब दिल्ली के मौसम में पूरी तरह से असर दिखा रही है.
सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है. इस दौरान हवा में नमी का स्तर 94 से 41 प्रतिशत के बीच रहा.
दिल्ली में सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान आयानगर में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
आज का मौसम विभाग का हाल
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को भी दिल्ली का आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. विभाग ने बताया कि 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम इसी तरह बना रहेगा, दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का एहसास रहेगा. रात का तापमान लगातार गिरने की संभावना है और आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा.
वायु गुणवत्ता का हाल
सर्दी बढ़ने के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शाम चार बजे 189 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु सूचकांक 200 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148 गुरुग्राम में 158 गाजियाबाद में 182 ग्रेटर नोएडा में 138 और नोएडा में 143 अंक बना हुआ है, जबकि राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.
