दिल्ली-NCR में बढ़ने लगी ठंड, हवा भी हुई खराब, जानें आज के मौसम का हाल

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मौसम में ठंड का एहसास धीरे-धीरे बढ़ने लगा है. दिन के समय धूप तेज रहती है, जबकि रात में हल्की सर्दी महसूस की जा रही है. गुलाबी ठंड अब दिल्ली के मौसम में पूरी तरह से असर दिखा रही है.

सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है. इस दौरान हवा में नमी का स्तर 94 से 41 प्रतिशत के बीच रहा.

दिल्ली में सबसे कम अधिकतम तापमान पालम में 29.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान आयानगर में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आज का मौसम विभाग का हाल

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मंगलवार को भी दिल्ली का आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. विभाग ने बताया कि 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम इसी तरह बना रहेगा, दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंड का एहसास रहेगा. रात का तापमान लगातार गिरने की संभावना है और आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा.