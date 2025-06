ETV Bharat / state

दिल्ली: जंगपुरा के मद्रासी कैंप में चला बुलडोजर, 300 से अधिक झुग्गियां हटाई गईं - BULLDOZER ACTION IN MADRASI CAMP

मद्रासी कैंप में बुलडोजर की कार्रवाई, ( Etv Bharat )

Published : June 1, 2025 at 9:39 AM IST | Updated : June 1, 2025 at 10:07 AM IST

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित मद्रासी कैंप में आज रविवार सुबह प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है. बारापुला नाले के पास बसे इस कैंप में करीब 300 से अधिक झुग्गियों को हटाया जा रहा है. बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में RAF, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर तैनात रहे ताकि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो और करवाई सही से की जा सके. प्रशासन ने बताया कि इस इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लंबे समय से प्रस्तावित थी, जिसे अब अदालत के आदेश के बाद अंजाम दिया जा रहा है. दिल्ली के जंगपुरा में मद्रासी कैंप में बुलडोजर की कार्रवाई (ETV BHARAT)

