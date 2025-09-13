ETV Bharat / state

पितृ पक्ष मेला 2025: आज 16 वेदियों में पिंडदान करने से पितरों को विष्णु लोक की होगी प्राप्ति

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले में गया श्राद्ध के सातवें दिन आश्विन कृष्ण षष्ठी को सोलह वेदी नामक मंडप में पिंडदान करने का विधान है. मान्यता है कि 16 वेदी में पिंडदान से पितरों को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है. इन वेदियों पर दूध से गजकर्ण-तर्पण का विधान है. आज एक लाख से अधिक पिंडदानी पिंडदान का कर्मकांड करेंगे.

पितरों का मोक्ष द्वार: मान्यता है कि ये 16 वेदियां पितरों के मोक्ष का द्वार हैं. यहां पिंडदान के बाद पितरों को मोक्ष मिलता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है. ये सभी वेदियां अलग-अलग नामों से हैं. विष्णुपद के 16 वेदियो में कार्तिक पद, दक्षिणाग्नि पद, गार्ह पत्याग्नि पद, आवहनीयाग्निपद, संध्याग्नि पद, आव संध्याग्निपथ, सूर्य पद, चंद्र पद, गणेश पद, उधीचीपद, कण्वपद, मातंगपद, कौचपद, इंद्र पद, अगस्त्य पद और कश्यप पद हैं.

पितृ पक्ष मेल 2025 का कैलेडर (ETV Bharat) ((ETV Bharat))

सोलह स्तंभ के रूप में है वेदी: विष्णुपद में 16 स्तंभ के रूप में पिंड वेदी हैं. इसके पीछे पौराणिक कथा भी है. ब्रह्माजी जब गयासुर के शरीर पर यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने 16 भगवानों का आह्वान किया था. 16 भगवान ब्रह्मा जी की आवाज पर यज्ञ में शामिल हुए. उन सभी ने यहां स्तंभ रूप पिंड वेदी बनाई, जहां-जहां स्तंभ है, वहां यज्ञ के दौरान देवताओं ने बैठकर आहुति की थी.

15 लाख से अधिक तीर्थयात्री पहुंचे: गयाजी में पितृपक्ष मेले में अब तक 15 लाख से अधिक तीर्थयात्री पिंडदान कर चुके हैं. जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों और फुट काउंटिंग मशीन की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 3.41 लाख पिंडदानियों ने पिंडदान किया. अब तक कुल 15 लाख 33 हजार पिंडदानी पिंडदान कर चुके हैं.