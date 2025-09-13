आज दिल्ली की सात अदालतों में लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर विभिन्न मामले निपटाए जाएंगे
Published : September 13, 2025 at 7:26 AM IST
नई दिल्ली: आज दिल्ली की सभी सात जिला अदालतों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है. ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद इत्यादि से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए आज सभी अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
दिल्ली की सात जिला अदालतें हैं - तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, राऊज एवेन्यू कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट और साकेत कोर्ट.
लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत. यह एक ऐसा मंच है जहां आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है. लोक अदालत विवादों को सुलझाने का वैकल्पिक साधन है. लोक अदालत में पक्षकारों की सहमति ही विवादों के समाधान का आधार होते हैं लेकिन वे समाधान कानून के विपरीत नहीं हो सकते हैं.
लोक अदालत में उन आपराधिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें कानूनन समझौता संभव नहीं है, सभी दीवानी और आपराधिक मुकदमों का आपसी समझौते के द्वारा निपटाये जाते हैं. कोर्ट में मामला जाने से पहले भी ऐसे विवाद जिन्हें कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया गया है उनका भी प्री लिटिगेशन स्तर पर यानि मुकदमा दायर किये बिना ही दोनो पक्षोंं की सहमति से लोक अदालतों में निपटारा किया जा सकता है.
बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली की निचली अदालतों में 10 मई को लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान 1,40,165 मामले निपटाए गए और 1217.60 करोड़ रुपए के दावों का निस्तारण किया गया. इस दौरान ट्रैफिक चालान, चेक बाउंस, मोटर वाहन दुर्घटना दावा, बैंक वसूली, श्रम विवाद इत्यादि से जुड़े मामले निपटाए गए. लोक अदालत का आयोजन दिल्ली हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी सातों जिला न्यायालय परिसरों में किया गया था.
