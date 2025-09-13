ETV Bharat / state

आज दिल्ली की सात अदालतों में लोक अदालत, ट्रैफिक चालान से लेकर विभिन्न मामले निपटाए जाएंगे

दिल्ली की सात अदालतों में लोक अदालत ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 13, 2025 at 7:26 AM IST 2 Min Read