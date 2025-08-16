नई दिल्ली: सरकारी अधिकारी से संगठन संचालक और फिर आंदोलन के रास्ते राजनीति में सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है. एक दशक बाद यह ऐसा अवसर है जब वो सत्ता में नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज होकर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब दिल्ली से अधिक पंजाब में सक्रिय है. इसके अलावे अन्य चुनावी राज्यों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.
अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 बजे हरियाणा के सिवानी में हुआ था जो भिवानी जिला के अंतर्गत आता है. उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी की इस वजह से जन्माष्टमी को भी अरविंद केजरीवाल के परिजन उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं. आज वर्षों बाद तिथि और तारीख के हिसाब से उनका जन्मदिन एक ही दिन यानि आज 16 अगस्त को है. आज उनके जन्मदिन पर सुबह से ही शुभकामनाओं देने वालों का सिलसिला जारी है.
करोड़ो लोगों की उम्मीद @ArvindKejriwal जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं ।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) August 16, 2025
ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि आपका जन्मदिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के साथ आता है।
आपने भारतीय राजनीति को पारदर्शिता और जनसेवा की एक नई दिशा दी है। आप भविष्य की उम्मीद हैं!
ईश्वर आपके ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद… pic.twitter.com/qif1lhu6Ub
गत वर्ष दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे. तब वे अपना जन्मदिन अपनों के साथ नहीं मना पाएं थे. आमतौर पर पारिवारिक जीवन में परिजनों के बीच जन्मदिन मनाते रहे अरविंद केजरीवाल का जब सियासी सफर शुरू हुआ तब से शुभकामनाएं संदेश हो या इस खास दिन पर मिलने वाले लोगों की संख्या काफी होती थी. इस बार वो अपनों के साथ है, इसलिए अधिक से अधिक लोग उनसे मिलकर बधाई देना चाहते हैं.
" the hope of millions, the face of alternative politics — heartfelt birthday wishes to arvind kejriwal!" 🎉#HappyBirthdayArvindKejriwal pic.twitter.com/ksv4m0tv1S— AAP (@AamAadmiParty) August 16, 2025
बता दें कि अगस्त महीना अरविंद केजरीवाल के लिए खास रहा है. क्योंकि इसी महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2012 में समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू किया था और वह आंदोलन इतना सफल रहा कि अरविंद केजरीवाल अपने नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन करने में सफल रहे. यह देश की पहली पार्टी बन गई जिसे पार्टी गठन के एक साल बाद ही चुनाव जीतकर सरकार बनाने का अवसर मिला.
