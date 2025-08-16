नई दिल्ली: सरकारी अधिकारी से संगठन संचालक और फिर आंदोलन के रास्ते राजनीति में सत्ता हासिल करने वाले अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है. एक दशक बाद यह ऐसा अवसर है जब वो सत्ता में नहीं, सिर्फ आम आदमी पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज होकर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब दिल्ली से अधिक पंजाब में सक्रिय है. इसके अलावे अन्य चुनावी राज्यों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं.

जन्मदिन पर शुभकामना देने वालों कालगा तांता

अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 बजे हरियाणा के सिवानी में हुआ था जो भिवानी जिला के अंतर्गत आता है. उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी की इस वजह से जन्माष्टमी को भी अरविंद केजरीवाल के परिजन उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं. आज वर्षों बाद तिथि और तारीख के हिसाब से उनका जन्मदिन एक ही दिन यानि आज 16 अगस्त को है. आज उनके जन्मदिन पर सुबह से ही शुभकामनाओं देने वालों का सिलसिला जारी है.

गत वर्ष दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे. तब वे अपना जन्मदिन अपनों के साथ नहीं मना पाएं थे. आमतौर पर पारिवारिक जीवन में परिजनों के बीच जन्मदिन मनाते रहे अरविंद केजरीवाल का जब सियासी सफर शुरू हुआ तब से शुभकामनाएं संदेश हो या इस खास दिन पर मिलने वाले लोगों की संख्या काफी होती थी. इस बार वो अपनों के साथ है, इसलिए अधिक से अधिक लोग उनसे मिलकर बधाई देना चाहते हैं.





बता दें कि अगस्त महीना अरविंद केजरीवाल के लिए खास रहा है. क्योंकि इसी महीने में भ्रष्टाचार के खिलाफ वर्ष 2012 में समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू किया था और वह आंदोलन इतना सफल रहा कि अरविंद केजरीवाल अपने नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन करने में सफल रहे. यह देश की पहली पार्टी बन गई जिसे पार्टी गठन के एक साल बाद ही चुनाव जीतकर सरकार बनाने का अवसर मिला.

अपने साथियों के साथ अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को सुबह 7:30 बजे हरियाणा के सिवानी में हुआ था जो भिवानी जिला के अंतर्गत आता है. उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी की इस वजह से जन्माष्टमी को भी अरविंद केजरीवाल के परिजन उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं. स्कूली शिक्षा के बाद केजरीवाल ने 1985 की शुरुआत में आईआईटी जेईई परीक्षा पास की और 1989 में आईआईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें टाटा स्टील में नौकरी लगी, लेकिन 1993 में ही नौकरी छोड़कर उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की. वर्ष 1995 में केजरीवाल आईआरएस के लिए चयनित हुए. कुछ समय बाद उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और वर्ष 2000 में इन्होंने परिवर्तन नाम की संस्था की स्थापना की. नौकरी से छुट्टी लेकर वे संस्था चलाने लगे. इसी संस्था के लिए काम करते-करते 2011 में अन्ना हजारे के साथ इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू किया था. फिर राजनीतिक पार्टी बनाई. उसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया. दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई और उसके बाद फिर अन्य राज्यों में पर्याप्त संख्या में वोट हासिल करने के नतीजा रहा की आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है.



ये भी पढ़ें- अब IIT दिल्ली में हर छात्र पढ़ेगा AI, निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया पूरा प्लान

ये भी पढ़ें- "गुजरात में भाजपा-कांग्रेस का रिश्ता प्रेमी-प्रेमिका का", केजरीवाल ने छुप-छुपकर मिलने का लगाया आरोप

ये भी पढ़ें- केजरीवाल से जुड़े केस में आज भी पेश नहीं हुए फोरेंसिक लेबोरेटरी के डायरेक्टर, कोर्ट ने दिया 29 जुलाई तक का समय