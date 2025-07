ETV Bharat / state

दिल्ली NCR में आज फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी! जानें कैसा रहेगा मौसम व AQI का हाल - DELHI NCR WEATHER UPDATE

बारिश को लेकर अलर्ट जारी ( etv bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : July 8, 2025 at 7:49 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 8:55 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: देश भर में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में सोमवार को भारी बारिश हुई. बारिश ने जहां गर्मी से राहत दिलाई तो वहीं जलभराव होने से लोगों को बड़ी परेशानी भी हुई. जलभराव की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला. राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह-सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई.तो वहीआज मंगलवार को मौसम विभाग द्वारा दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है. बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 57 फीसदी रहा. वहीं, बीते 24 घंटे में 12.3 एमएम बारिश दर्ज की गई. रिज में सबसे अधिक तापमान रहा. यहां अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लोदी रोड में 34.4 और आया नगर में 34 और पालम में 33.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा. दिल्ली एनसीार में तापमान (etv bharat) येलो अलर्ट किया गया जारी

