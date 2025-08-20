ETV Bharat / state

दिल्ली: 50 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप - DELHI BOMB THREAT

दिल्ली में आज फिर कई स्कूलों को बम की धमकी मिली थी. पुलिस जांच में जुटी.

दिल्ली में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2025 at 8:41 AM IST

Updated : August 20, 2025 at 9:33 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूल और पिछले लगातार तीन दिनों से मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों ने पुलिस की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है. आज फिर दिल्ली में करीब 50 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं. ये धमकी भरे ईमेल आज सुबह 7:40 और 7:42 बजे मिली. पुलिस अन्य एजेंसियां स्कूलों में पहुँचकर तलाशी ले रही हैं.

बता दें कि ये धमकी भरे ईमेल एसकेवी मालवीय नगर और आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर को धमकी भरे गए हैं, और आशंका है कि और भी स्कूलों को निशाना बनाया गया हो.

दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले हैं. सुबह 7:40 और 7:42 बजे दो स्कूलों में बम की धमकी मिली. एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल परिसर खाली करा दिया है. तलाशी के लिए पुलिस और बम निरोधक दस्तों को मौके पर बुलाया गया है.

पिछले कुछ दिनों पहले भी मिली थी धमकी

बता दें कि इससे पहले भी चाणक्यपुरी और दिल्ली के अन्य स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले साल भी कई स्कूलों को इसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा था.

दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं. पुलिस ने स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है.

साइबर सेल से ली गई थी मदद: दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले मिली धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले गई थी. इसके साथ ही हमने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर महीने में पिछले साल 2024 में भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में सभी फर्जी साबित हुए थे. इन धमकियों ने दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया था.

