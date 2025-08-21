ETV Bharat / state

दिल्ली: आज फिर 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मचा हड़कंप - DELHI SCHOOLS BOMB THREAT

दिल्ली में आज फिर कई स्कूलों को बम की धमकी मिली थी. पुलिस जांच में जुटी.

दिल्ली में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली में स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2025 at 9:08 AM IST

Updated : August 21, 2025 at 9:15 AM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूल और पिछले लगातार तीन दिनों से मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों ने पुलिस की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है. आज फिर दिल्ली में करीब 5 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं. पुलिस अन्य एजेंसियां स्कूलों में पहुँचकर तलाशी ले रही हैं.

बता दें कि ये धमकी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-5 और प्रसाद नगर समेत 5 स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल भेजा गया. पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल विभाग मौके पर पहुँचे; अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

पिछले कुछ दिनों पहले भी मिली थी धमकी

बता दें कि बीते दो दिन से लगातार स्कूूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. बीते दिन ही दिल्ली में करीब 50 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले थे. ये धमकी भरे ईमेल बीते दिन सुबह 7:40 और 7:42 बजे मिली थी. पुलिस अन्य एजेंसियां स्कूलों में पहुँचकर तलाशी की. ये धमकी भरे ईमेल एसकेवी मालवीय नगर और आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर को धमकी भरे गए थे.

इससे पहले भी चाणक्यपुरी और दिल्ली के अन्य स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले साल भी कई स्कूलों को इसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा था.

दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं. पुलिस ने स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है.

साइबर सेल से ली गई थी मदद: दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले मिली धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले गई थी. इसके साथ ही हमने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर महीने में पिछले साल 2024 में भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में सभी फर्जी साबित हुए थे. इन धमकियों ने दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया था.

यह भी पढ़ें:

नई दिल्ली: दिल्ली के स्कूल और पिछले लगातार तीन दिनों से मिल रही बम से उड़ाने की धमकियों ने पुलिस की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है. आज फिर दिल्ली में करीब 5 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले हैं. पुलिस अन्य एजेंसियां स्कूलों में पहुँचकर तलाशी ले रही हैं.

बता दें कि ये धमकी दिल्ली के द्वारका सेक्टर-5 और प्रसाद नगर समेत 5 स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल भेजा गया. पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड और दमकल विभाग मौके पर पहुँचे; अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

पिछले कुछ दिनों पहले भी मिली थी धमकी

बता दें कि बीते दो दिन से लगातार स्कूूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है. बीते दिन ही दिल्ली में करीब 50 स्कूलों में धमकी भरे ईमेल मिले थे. ये धमकी भरे ईमेल बीते दिन सुबह 7:40 और 7:42 बजे मिली थी. पुलिस अन्य एजेंसियां स्कूलों में पहुँचकर तलाशी की. ये धमकी भरे ईमेल एसकेवी मालवीय नगर और आंध्रा स्कूल, प्रसाद नगर को धमकी भरे गए थे.

इससे पहले भी चाणक्यपुरी और दिल्ली के अन्य स्कूलों को मेल के जरिए बम की धमकियां मिल चुकी हैं. पिछले साल भी कई स्कूलों को इसी प्रकार की धमकियों का सामना करना पड़ा था.

दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं. पुलिस ने स्कूलों और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है.

साइबर सेल से ली गई थी मदद: दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले मिली धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ले गई थी. इसके साथ ही हमने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर महीने में पिछले साल 2024 में भी दिल्ली के कई स्कूलों को इसी तरह के धमकी भरे ईमेल मिले थे, जो बाद में सभी फर्जी साबित हुए थे. इन धमकियों ने दिल्ली वासियों को चिंता में डाल दिया था.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : August 21, 2025 at 9:15 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI SCHOOLDELHI POLICE ON BOMB THREATDELHI BOMB SCHOOLBOMB THREAT IN SCHOOLDELHI SCHOOLS BOMB THREAT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.