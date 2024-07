ETV Bharat / state

आज शाम हिमाचल में थम जाएगा चुनाव प्रचार, 3 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगा मतदान - Last day of Election campaign in HP

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : Jul 8, 2024, 8:33 AM IST

हिमाचल में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन ( ETV Bharat GFX )