दिल्ली में हवा की सुरक्षा को और मजबूत करने की पहल, पर्यावरण विभाग सड़कों और फुटपाथों पर करेगा स्टडी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 24x7, 365‑दिन का स्ट्रेटेजिक पर्यावरण एक्शन प्लान लागू किया है, ताकि टेक्नोलॉजी‑आधारित उपायों और सख्त वैज्ञानिक परीक्षणों के जरिए वायु गुणवत्ता को सुधारा जा सके. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पर्यावरण विभाग को स्मॉग‑ईटिंग फोटोकैटलिटिक कोटिंग्स पर केंद्रित स्टडी करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें सड़कों, कंक्रीट और टाइल्स पर लगाया जा सकता है. ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि जहां लोग रहते हैं, वहां NO2 और हानिकारक हाइड्रोकार्बन में कमी लाई जा सके.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली सबसे बेहतर, प्रमाणित फोटोकैटलिटिक तकनीकों का मूल्यांकन करेगी, ताकि लोगों को साफ हवा मिल सके. हम नतीजों का आंकलन कर रहे हैं और जहां दिल्ली के लोग अपनी हवा में फर्क महसूस करें वहां स्केल-अप कर रहे हैं. पर्यावरण विभाग यह काम चरणबद्ध तरीके से करेगा. 30 दिनों में वैज्ञानिक पार्टनर का चयन, शहर की वास्तविक सड़कों पर फील्ड ट्रायल आदि किया जाएगा. साथ ही हर महीने प्रोग्रेस रिपोर्ट और छह महीने में फाइनल रिपोर्ट भी ली जाएगी. यह अध्ययन सुरक्षा, स्थिरता और लागत‑प्रभावशीलता पर केंद्रित होगा, साथ ही विश्वसनीय तकनीकों की मैपिंग भी होगी, ताकि नतीजे अच्छे आने पर तेजी से स्केल किया जा सके.

उन्होंने कहा कि अगर अध्ययन साबित करता है कि यह ‘स्मॉग-ईटिंग’ सतहें असरदार और किफायती हैं, तो विभाग तुरंत कैबिनेट में प्रस्ताव रखेगा, ताकि व्यस्त मार्गों, बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर बड़े पैमाने पर इन्हें लगाया जा सके और लोगों को साफ हवा मिले. सरकार ने पर्यावरण विभाग को इस ठोस कार्ययोजना बनाने की जिम्मेदारी दी है, ताकि काम समय पर और सुचारू रूप से पूरा हो सके और हर फैसले के केंद्र में नागरिकों का हित रहे.

मंत्री ने यह भी बताया कि इनोवेटर्स चैलेंज लोगों की भागीदारी से नए समाधान खोजने का बड़ा मंच बन गया है. उन्होंने कहा कि पहले दिन से यह सरकार नवाचार को बढ़ावा दे रही है. ऐसे समाधान चाहिए जो विज्ञान पर आधारित हों, सड़कों पर परख के देखे जाएं और फिर पूरे शहर में लागू किए जाएं. उन्होंने छात्रों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों की बड़ी भागीदारी का जिक्र करते हुए कहा कि अपने बेहतरीन विचार लाइए दिल्ली उनका परीक्षण करेगी. जो काम करेगा उसे फंड देगी और पूरे शहर में लागू करेगी, ताकि हर परिवार आसानी से सांस ले सके.