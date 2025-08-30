नई दिल्ली: त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने व स्टेशन परिसर में व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक आधुनिक स्थायी होल्डिंग एरिया तैयार किया जा रहा है.

शुक्रवार शाम को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्टेशन का दौरा कर इस निर्माणाधीन होल्डिंग एरिया का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इसके कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे दीपावली और छठ पर यात्रियों को इसका लाभ मिल सके.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक यह होल्डिंग एरिया नई दिल्ली स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर बनाया जा रहा है. इसे तीन कार्यात्मक हिस्सों में विभाजित किया गया है. प्री-टिकटिंग एरिया (1950 वर्ग मीटर) में लगभग 2700 यात्री बैठ सकेंगे. टिकटिंग एरिया (2288 वर्ग मीटर) में करीब 3100 यात्रियों की क्षमता है. टिकट-पश्चात क्षेत्र (1570 वर्ग मीटर) में लगभग 1350 यात्रियों की व्यवस्था, जहां पर कतार, सुरक्षा जांच और सामान स्कैनिंग की सुविधा रहेगी.

यात्रियों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में 22 टिकट काउंटर, 2 शौचालय ब्लॉक, जन संबोधन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड, एआई आधारित निगरानी कैमरे, सामान स्कैनर, मार्गदर्शन के लिए साइनेज व मेट्रो कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी. इस होल्डिंग एरिया के निर्माण कार्य के दौरान रेलवे को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, इसमें एटीएम काउंटरों को शिफ्ट करना, दो इलेक्ट्रिक हाईमास्ट को स्थानांतरित करना, दो मोबाइल टावर हटाना, प्रीपेड टैक्सी स्टैंड का स्थानांतरण व दिल्ली पुलिस केबिन को हटाना आदि है.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता से पूरी की जाएगी. इसके बनने के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर त्योहारों व भीड़भाड़ के समय यात्रियों को सहज व सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सकेगा. इसका निर्माण जल्द ही पूरा हो जाएगा. निरीक्षण के दौरान उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा, डीआरएम दिल्ली पुष्पेश कुमार व अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

बता दें कि बीती 15 फरवरी की रात कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के बीच भगदड़ मचने से 18 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से अधिक यात्री घायल हो गए थे. इस हादसे के बाद भीड़ प्रबंधन के तहत ये होल्डिंग एरिया बनाने का निर्णय लिया गया था. जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था. 20 अक्टूबर को दीपावली और उसके बाद छठ है. त्योहार से पहले होल्डिंग एरिया बना लेना चुनौतिपूर्ण भी है.

