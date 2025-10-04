ETV Bharat / state

दीपावली पर घर को देना है रॉयल लुक, यह चीजें बढ़ाएंगी मकान की रौनक, पेंटिंग की झंझट भी होगी खत्म

घर को अलग लुक देने के लिए पेंटिंग के अलावा कई ऑप्शन हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

October 4, 2025

वाराणसी : दीपावली की तैयारियां हर घर में शुरू हो गई हैं. अक्सर लोग दीपावली के आस-पास ही घर का रंग रोगन का काम करवाते हैं. अगर आप इस साल पेंटिंग नहीं करवा रहे हैं, तो घर की दीवारों को सजाने और नया फ्रेश लुक देने के और भी कई तरीके हैं. कम समय और कम बजट में बेहतर ऑप्शन भी हो सकते हैं. आज हम आपको बताते हैं इस दीपावली घर को सजाने के लिए रंग रोगन से अलग क्या करवा सकते हैं. वाराणसी में 1997 से इंटीरियर इंडस्ट्री में काम कर रहे अभिजीत चौधरी बताते हैं, पेंट हमेशा सही दीवारों को ऑप्शन है, क्योंकि लोग रंगों के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और सुकून तलाशते हैं. दीवारों पर पेंटिंग करवाने से साफ-सफाई भी होती है और दीवारें एक जीवंत रूप में नजर आती हैं, लेकिन अब लोग कम समय में बेहतर और बजट फ्रेंडली काम करवाना चाहते हैं. उसके लिए ऑप्शन की भरमार है. बढ़ेगी घर की रौनक. (Video Credit; ETV Bharat) घर को मिलेगा लग्जरी और रॉयल लुक : उन्होंने बताया, इस वक्त मार्केट में वॉलपेपर, 3D पैनल, पीवीसी लोअर, यूबी मार्बल शीट, वॉल स्टिकर फ्लूटेड के अलावा बहुत से हाईलाइटर डिजाइन हैं. 10 बाई 10 की दीवारों पर अगर यह काम करवाते हैं तो आप 50 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक में इस लग्जरी और रॉयल लुक के काम को करवा सकते हैं. यह बजट फ्रेंडली होते हैं, पीवीसी पैनल की 10 बाई 10 की दीवार पूरी करवाने में लगभग 7000 से 8000 रुपए का खर्च आता है. अभिजीत चौधरी ने बताया, वॉलपेपर करवाने में 3000 से 4000 और मार्बल सीट लगवाने में लगभग 10000 से 12000 तक खर्च आ सकता है. इसके अलावा इस वक्त थोड़ा लग्जरी और महंगे में क्ले डिजाइन का बहुत चलन बढ़ रहा है. क्ले डिजाइन थोड़ा महंगा जरूर हैं, लेकिन बड़े-बड़े घरों और बड़े-बड़े ऑफिस में इसी का यूज किया जा रहा है. इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन काम बहुत ही लग्जरी और बेहतर होता है. कम बजट में बेहतर ऑप्शन : इंटीरियर का काम करने वाले इकबाल आलम का कहना है कि बदलते वक्त के साथ लोग अब दीवारों पर पेंट करवाने से लोग बच रहे हैं. इसकी बड़ी वजह यह है की पेंट करवाने के लिए दीवारों को साफ करना, उन पर यदि दूसरा पेंट करवाना है तो पहले वॉल पुट्टी करवाना, फिर प्राइमर लगवाना. इसके बाद मनचाहा कलर करवाना होता है. इसमें बजट भी ज्यादा लगता है और समय भी. इसके अलावा गंदगी भी बहुत ज्यादा होती है.

एक नॉर्मली 1000 स्क्वायर फीट के मकान या फिर फ्लैट में पेंट करवाने में 10 से 15 दिन का वक्त लग जाता है और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होती है. ऐसे में पेंट की क्वालिटी यदि महंगी रखी जाए तो 35 से 40 हजार रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं, लेकिन अगर यही कम कम बजट में और कम समय में करवाना है, तो आपके पास एक के बाद एक कई ऑप्शन है. पेंट से ज्यादा होती है लाइफ : इकबाल आलम बताते हैं, सबसे बेहतर और सस्ता ऑप्शन वॉलपेपर का है, जो 200 रुपए रोल से लेकर 5000 रुपए रोल तक उपलब्ध है. कम बजट में 200, 500, 1200 तक की रोल उपलब्ध है. 10 बाई 10 की अगर एक दीवार करवानी है, तो दो से ढाई रोल में यह काम होता है. प्रतिरोल 300 से 400 लगवाने का खर्च गिरता है, कुल मिलाकर लगभग एक 10 बाई 10 की दीवार 4000 से 4500 रुपए में रेडी हो जाती है. यदि ऐसी ही घर में पांच दीवारें हैं, तो 20000 से 25000 रुपए में एकदम रॉयल और लग्जरी काम हो जाएगा. वॉल पैनल या अन्य काम करवाने के लिए एक दीवार पर लगभग 5000 से 7000 का खर्च आता है. क्वालिटी के हिसाब से रेट तय होता है. पेंट एक बार करवाने के बाद 3 से 4 साल चलेगा, लेकिन वॉलपेपर 5 से 7 साल चलता है. वॉल स्टिकर लगभग 5 साल, पीवीसी पैनल 10 से 12 साल और 3D पैनल की 10 साल लाइफ होती है. मार्बल सीट 15 साल तक आराम से चलता है. वॉलपेपर छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन वॉशेबल हैं. इन बातों का रखें ध्यान : इंटीरियर डिजाइनर अभिजीत चौधरी का कहना है कि कुछ चीज इसमें भी ध्यान देने वाली होती है. बहुत से लोग जिन दीवारों पर बहुत सीलन होती है उस पर डायरेक्ट वॉलपेपर या पैनल लगवाने का काम करते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए पहले दीवार को ठीक करवा लें तब काम करें. उसका प्लास्टर हटवा कर उस पर कुछ ऐसा केमिकल लगवाएं जिससे वाटर प्रूफिंग हो सके. उसके बाद पैनल लगवाएं, जिससे वह लंबे वक्त तक चलेगा. ये हैं ऑप्शन और रेट : पीवीसी पैनल 70 रुपए स्कॉयर फीट: 10 बाई 10 में 7000 रुपए.

वॉल स्टिकर: 100 रुपए पीस, 10 रुपए स्क्वायर फीट लगवाई.

वॉलपेपर: 400 से 5000 तक

डब्लूपीसी लोवर: 650 पीस

थ्रीडी पैनल: 300 से 350 रुपए

यूबी मार्बल सीट: 8 बाई 4, 1800 से 4500

