अंबाला में रिश्वत लेते पकड़े जाने से पहले फरार हुआ ASI, SHO की गाड़ी लेकर भागा
अंबाला में एसीबी की टीम से बचने के लिए एक ASI एसएचओ की गाड़ी लेकर फरार हो गया.
Published : September 11, 2025 at 7:07 PM IST
अंबाला: अंबाला में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो से बचने के लिए शहजादपुर थाना का ASI SHO की गाड़ी लेकर फरार हो गया. फिलहाल ACB की टीम ASI की तलाश कर कर रही है. उस पर 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे है.
गाड़ी मिली, लेकिन ASI अभी भी फरार
हालांकि टीम को SHO की गाड़ी तो मिल गई, लेकिन ASI अभी भी फरार है. दरअसल थाना शहजादपुर में मुकदमा नंबर 80 में एक चोर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे रिकवरी के लिए उसे रिमांड पर लिया गया था. रिमांड के दौरान जब ASI कुलदीप चोर को तफ्तीश के लिए अपने साथ नारायणगढ़ लेकर गया तो वहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पहले से जाल बिछा रखा था. इसकी भनक लगते ही ASI SHO की गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया और थाना शहजादपुर में गाड़ी छोड़ कर वहां से चला गया.
मुकदमे में फंसाने का डर दिखाकर मांगी घूस
जानकारी देते हुए एसीबी के डीएसपी विजय नेहरा ने बताया कि ASI कुलदीप शिकायतकर्ता के बेटे जतिन शर्मा को शहजादपुर थाना के मुकदमा नंबर 80 में फंसाने का डर दिखाकर 20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था. एसीबी ने कुलदीप सिंह को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया. एएसआई कुलदीप सिंह गांव बड़ी बस्सी स्थित पौधों की नर्सरी में एसएचओ की सरकारी गाड़ी लेकर फरार हो गया. इस मामले में अभी जांच जारी है.
वहीं जानकारी देते हुए SHO थाना शहजादपुर अशोक ने बताया कि मुकदमा नंबर 80 में ASI कार्रवाई करने गया था. इसके बाद जब गाड़ी लेकर भागे तो गाड़ी थाना शहजादपुर में ही मिल गई.
