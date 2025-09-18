टीएमयू की बीएससी नर्सिंग की छात्रा यूनिवर्सिटी कैंपस में तीसरी मंजिल से कूदी, हालत नाजुक
एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने कहा, तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी की छात्रा ने सुसाइड की कोशिश की. छात्रा अस्पताल में एडमिट की गयी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 10:28 PM IST
मुरादाबाद: तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी (TMU ) में एक बीएससी नर्सिंग की छात्रा ने गुरुवार को तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करने की कोशिश की. गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत नाज़ुक बताई जा रही है.
छात्रा ने जान देने की कोशिश की: इस संबंध में टीएमयू की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है. इसमें टीएमयू के मीडिया प्रभारी डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया है कि टीएमयू के नर्सिंग कॉलेज में अध्यनरत बीएससी नर्सिंग की तृतीय वर्ष की छात्रा संभल जिले की रहने वाली है. वह यूनिवर्सिटी कैंपस में स्थित बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई.
छात्रा का आईसीयू में हो रहा इलाज: उन्होंने बताया कि इसके बाद छात्रा को टीएमयू हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में एडमिट कराया गया. वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उसका इलाज कर रही है. छात्रा के परिजनों को सूचना दे दी गई. छात्रा फिलहाल आईसीयू में एडमिट है, वहां उसका इलाज किया जा रहा है.
संभल में परीजनों के सूचना दी गयी: एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने कहा कि थाना पाकबरा को सूचना मिली थी कि टीएमयू यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया है. छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया जा चुका था. जनपद संभल की रहने वाली छात्रा के परिजनों को सूचित कर दिया गया है.
परिवार के लोगों से बातचीत कर रही पुलिस: छात्रा की हालत अभी नाज़ुक है. परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि छात्रा ने यह कदम क्यों उठाया. यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले भी टीएमयू कैंपस की बिल्डिंग से छात्र-छात्राएं आत्महत्या कर चुके हैं.