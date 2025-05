ETV Bharat / state

निशिकांत दुबे और अनंत देहादराय के खिलाफ फिर हाईकोर्ट पहुंचीं महुआ मोइत्रा - DEFAMATION CASE NISHIKANT DUBEY

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 8, 2025 at 4:21 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:44 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और वकील अनंत देहादराय के खिलाफ एक नई मानहानि याचिका दायर की है. महुआ मोइत्रा ने याचिका में निशिकांत दुबे औऱ अनंत देहादराय पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपमानजनक पोस्ट डाला है. आज जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने इस पर आंशिक सुनवाई की और कल यानि 9 मई को भी सुनवाई करने का आदेश दिया. आज सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वकील समुद्र सारंगी ने कहा कि देहादराय ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि “Bombshell development in the Lokpal case filed by Dr. Nishikant Dubey MP.”. उन्होंने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा कि सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के कथित विदेशी खातों और खर्चों को लेकर लोकपाल में केस फाईल किया है. सारंगी ने अनंत देहादराय औऱ निशिकांत दुबे के इस सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश देने की मांग की. सारंगी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने दुबे के पोस्ट को लेकर लोकपाल से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, जिस पर लोकपाल ने सूचित किया कि उन्होंने निशिकांत दुबे को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है.

