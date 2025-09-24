शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन: रांची में तिरुपति बालाजी स्वरूप का पंडाल, 51 फीट बजरंगबली की प्रतिमा आकर्षण
रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. तिरुपति बालाजी की तर्ज पर बना मंदिर और बजरंगबली की 51फुट ऊंची प्रतिमा मुख्य आकर्षण हैं.
Published : September 24, 2025 at 2:37 PM IST
रांचीः शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है. राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. करीब 95 फीसदी पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं और पंचमी-षष्ठी तक अधिकांश पूजा पंडालों का भव्य उद्घाटन कर दिया जाएगा. इस बार भी राज्य की राजधानी में कई पूजा समितियां आकर्षक थीम पर पंडाल तैयार कर रही हैं.
रेलवे स्टेशन के पास बना भव्य पंडाल
रांची रेलवे स्टेशन के समीप तैयार हो रहा पूजा पंडाल इस बार खास चर्चा में है. इसे देखने के लिए लोग अभी से पहुंचने लगे हैं. यह पंडाल दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर के स्वरूप में तैयार किया गया है. पंडाल की वास्तुकला और डिजाइन इतनी बारीकी से बनाई गई है कि श्रद्धालु खुद को वास्तविक मंदिर के वातावरण में महसूस करेंगे.
51 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा
मंदिर जैसे पंडाल के मुख्य द्वार पर 51 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की गई है. यह विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गई है. दूर-दराज से आने वाले लोग यहां रुककर प्रतिमा के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं.
लेजर लाइट शो का आकर्षण
इस पंडाल को तैयार करने में 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आई है. यहां विशेष लेजर लाइट शो का आयोजन किया जाएगा. साथ ही अलग-अलग रंगों की रोशनी और आधुनिक साउंड सिस्टम के जरिये पूरे पंडाल को जीवंत माहौल देने की तैयारी है. रात होते ही यहां की भव्यता कई गुना बढ़ जाएगी.
रांची का सालाना आकर्षण
हर साल की तरह इस बार भी राजधानी का यह पंडाल आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा. पूजा मेला घूमने वाले लोग यहां जरूर पहुंचते हैं. यहां न केवल श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए आते हैं, बल्कि स्थानीय लोग और बाहर से आने वाले पर्यटक भी पंडाल की भव्यता और सजावट का आनंद उठाते हैं.
भीड़ और चहल-पहल की तैयारी
पंडाल के आसपास सुरक्षा और ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो. पूजा समितियों का मानना है कि इस बार भी लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आएंगे. रांची का यह भव्य पंडाल नवरात्र के अवसर पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है.
