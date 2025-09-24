ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन: रांची में तिरुपति बालाजी स्वरूप का पंडाल, 51 फीट बजरंगबली की प्रतिमा आकर्षण

दुर्गा पूजा पर बनाई गई बजरंगबली की 51फुट ऊंची प्रतिमा ( Etv Bharat )

रांचीः शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है. राजधानी रांची में दुर्गोत्सव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं. करीब 95 फीसदी पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं और पंचमी-षष्ठी तक अधिकांश पूजा पंडालों का भव्य उद्घाटन कर दिया जाएगा. इस बार भी राज्य की राजधानी में कई पूजा समितियां आकर्षक थीम पर पंडाल तैयार कर रही हैं.

रेलवे स्टेशन के पास बना भव्य पंडाल

रांची रेलवे स्टेशन के समीप तैयार हो रहा पूजा पंडाल इस बार खास चर्चा में है. इसे देखने के लिए लोग अभी से पहुंचने लगे हैं. यह पंडाल दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी मंदिर के स्वरूप में तैयार किया गया है. पंडाल की वास्तुकला और डिजाइन इतनी बारीकी से बनाई गई है कि श्रद्धालु खुद को वास्तविक मंदिर के वातावरण में महसूस करेंगे.

जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

51 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा

मंदिर जैसे पंडाल के मुख्य द्वार पर 51 फीट ऊंची बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की गई है. यह विशाल प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बन गई है. दूर-दराज से आने वाले लोग यहां रुककर प्रतिमा के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं.

लेजर लाइट शो का आकर्षण

इस पंडाल को तैयार करने में 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आई है. यहां विशेष लेजर लाइट शो का आयोजन किया जाएगा. साथ ही अलग-अलग रंगों की रोशनी और आधुनिक साउंड सिस्टम के जरिये पूरे पंडाल को जीवंत माहौल देने की तैयारी है. रात होते ही यहां की भव्यता कई गुना बढ़ जाएगी.