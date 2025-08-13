कोडरमा: हर चेहरे पर गर्व, हर कदम पर देशभक्ति और हर आवाज में भारत के लिए सम्मान के साथ

कोडरमा के झुमरीतिलैया में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक डॉ नीरा यादव समेत जिले के कई लोग और व्यवसायी वर्ग के लोग शामिल हुए.

मीडिया से बातचीत करती केंद्रीय मंत्री और विधायक (ETV BHARAT)

इस दौरान अन्नपूर्णा देवी ने शहीद स्मारकों पर माल्यार्पण भी किया. तिरंगा यात्रा की शुरुआत शहर के सुभाष चौक से हुई, जो झंडा चौक होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची. तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे मार्ग में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से जोश और गर्व का माहौल बना रहा. तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी तिरंगा लिए हुए शामिल हुए.

स्मारक पर माल्यार्पण करती केंद्रीय मंत्री (ETV BHARAT)

तिरंगा यात्रा से पूर्व मंगलवार को जिले के सभी शहीद स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई की गई. पीएम मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर तरफ उत्साह दिख रहा है और लोग देशभक्ति के जोश से ओत-प्रोत नजर आ रहे हैं.

खूंटी में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा

खूंटी के तोरपा और कर्रा प्रखंड क्षेत्र में आयोजित तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान में पूर्व सीएम सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए. तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान में देशभक्ति के नारे लगाए गए और देश की आजादी में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया.

तिरंगा यात्रा में शामिल हुए अर्जुन मुंडा (ETV BHARAT)

तिरंगा यात्रा का उद्देश्य आजादी के महान पर्व को जन-जन तक पहुंचाना है. तिरंगा यात्रा में शामिल स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था. खूंटी के कई इलाकों में स्कूली विद्यार्थियों और अर्द्धसैनिक बल के जवानों ने भी बाइक में तिरंगा लगाकर भारत माता की जय, वीर शहीद अमर रहे के नारे लगाते नजर आए.

