रायपुर: राजधानी रायपुर में बुधवार को हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. राजधानी के शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक आयोजित किया गया. भगत सिंह चौक में भगत सिंह की प्रतिमा में माल्यार्पण के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए.

रायपुर में भव्य तिरंगा यात्रा: तिरंगा यात्रा में रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील सोनी, रायपुर उत्तर प्रदेश विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, राज्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव के साथ ही पूर्व सैनिक भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. तिरंगा यात्रा का समापन मरीन ड्राइव में हुआ. जहां पर पूर्व सैनिकों को मुख्यमंत्री ने शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया.

तिरंगा यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम साय ने तिरंगा यात्रा की दी बधाई: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा निकाले जाने को लेकर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा "देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश तिरंगामय हो गया है. इसके साथ ही सभी लोग अपने-अपने घरों में तिरंगा ध्वज लगा रहे हैं. तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है. रायपुर में भी एक विशाल तिरंगा यात्रा शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक निकाली गई. यह तिरंगा यात्रा डेढ़ घंटे में शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक पहुंची है. इस तिरंगा यात्रा में सभी वर्ग के लोग शामिल हुए. आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. प्रदेशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई."

शहीद स्मारक से मरीन ड्राइव तक तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम साय ने कहा "राष्ट्रीय ध्वज हर घर में फहराया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को समझे, उसको पहचाने. पिछले साल तिरंगा यात्रा के तहत 30 लाख का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस साल इसे बढ़ाकर 60 लाख कर दिया गया. भाजपा के 60 लाख कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर, संस्थानों और भवनों तक तिरंगा अभियान को पहुंचाया जाएगा."

हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

विभाजन विभीषिका दिवस: 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. विभाजन विभीषिका दिवस को नई पीढ़ी को भी जोड़ना और बताना है कि 14 अगस्त के दिन देश के दो टुकड़े हुए थे. उस दौरान हमारे देश के लाखों लोग शहीद होने के साथ ही मारे गए थे. उनकी याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मौन जुलूस निकाला जाएगा.