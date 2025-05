ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, सीएम सैनी का भगवंत मान पर प्रहार, बोले-"गुरुओं की शिक्षा को भी वो नहीं मान रहे" - TIRANGA YATRA IN KURUKSHETRA

कुरुक्षेत्र में निकली भव्य तिरंगा यात्रा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 22, 2025 at 2:57 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 3:13 PM IST 3 Min Read

कुरुक्षेत्र: मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. यह तिरंगा यात्रा लाडवा के नए बस स्टैंड से शुरू हुई. इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित भाजपा के बड़े नेता और लाडवा की जनता शामिल हुई. इस दौरान सभी ने भारत माता के जयकारे लगाए. तिरंगा यात्रा जांबाद सैनिकों के लिए: तिरंगा यात्रा के बाद सीएम नायब सैनी ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया. सीएम ने कहा, "आज लाडवा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. यह तिरंगा यात्रा भारत की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों के लिए है. ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता-जागता उदाहरण है. यह सिंदूर को सुरक्षित रखने का संकल्प है. तिरंगा यात्रा जवान वीरों के लिए यह संदेश देती है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है. आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है. हमारे जांबाज सैनिकों की गूंज अमेरिका और चीन तक गई है. सीज फायर के जरिए हमारे भारत ने संयम और शांति की मिशाल पेश की है. हमारे देश को एक नई सोच और संकल्प की दिशा प्रधानमंत्री मोदी ने दी है." सीएम सैनी का भगवंत मान पर प्रहार (ETV Bharat)

भगवंत मान पर बरसे सीएम: वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "पीने के पानी का सवाल था. गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है. उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए. मुझे लगता है कि भगवंत मान अहंकार में है, जो गुरुओं की शिक्षा को भी नहीं मान रहे हैं. मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति से उन्हें दूर रहना चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि यह पीने के पानी का सवाल है. मेरा आग्रह है भगवंत मान से कि वे इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी दें." तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी (ETV Bharat) पाक जासूसों पर बोले सीएम सैनी: सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "जो लोग असामाजिक कार्यों में शामिल हैं, कानून उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई कर रहा है. विभिन्न जांच एजेंसियां देश हित की जानकारियां पाकिस्तान को देने पर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है." वहीं, इनेलो राष्ट्रीय अध्य्क्ष अभय चौटाला के 25 तारीख से हरियाणा प्रदेश से पंजाब को जाने वाली रास्ते को बंद करने का मुद्दे को लेकर सीएम ने कहा कि यह उनके क्रांति दल का एजेंडा है. मुख्यमंत्री नायब सैनी तिरंगा यात्रा में (ETV Bharat) पीएम से सीएम सैनी ने की मुलाकात: वहीं, बुधवार को पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर सीएम सैनी ने कहा, "उनसे मुलाकात प्रदेश के विकास को लेकर हुई है.प्रदेश का विकास तेज गति से हो रहा है, इस पर भी चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा मार्गदर्शन भी किया है. ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई मुद्दों सहित तिरंगा यात्रा के बारे भी उनसे जानकारी साझा की है." वहीं, आज हरियाणा प्रदेश को डबवाली स्टेशन की सौगात को लेकर सीएम ने कहा कि इससे भी साबित होता है कि हरियाणा में विकास तेज गति से हो रहा है. ये भी पढ़ें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, वकीलों ने परिसर खाली किया, कमांडो गाड़ियां पहुंची

कुरुक्षेत्र: मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए. यह तिरंगा यात्रा लाडवा के नए बस स्टैंड से शुरू हुई. इस तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित भाजपा के बड़े नेता और लाडवा की जनता शामिल हुई. इस दौरान सभी ने भारत माता के जयकारे लगाए. तिरंगा यात्रा जांबाद सैनिकों के लिए: तिरंगा यात्रा के बाद सीएम नायब सैनी ने यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित किया. सीएम ने कहा, "आज लाडवा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया. यह तिरंगा यात्रा भारत की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिकों के लिए है. ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता-जागता उदाहरण है. यह सिंदूर को सुरक्षित रखने का संकल्प है. तिरंगा यात्रा जवान वीरों के लिए यह संदेश देती है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया है. आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाला काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है. हमारे जांबाज सैनिकों की गूंज अमेरिका और चीन तक गई है. सीज फायर के जरिए हमारे भारत ने संयम और शांति की मिशाल पेश की है. हमारे देश को एक नई सोच और संकल्प की दिशा प्रधानमंत्री मोदी ने दी है." सीएम सैनी का भगवंत मान पर प्रहार (ETV Bharat) भगवंत मान पर बरसे सीएम: वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "पीने के पानी का सवाल था. गुरुओं ने भी हमें यही शिक्षा दी है. उस शिक्षा का अनुसरण करना चाहिए. मुझे लगता है कि भगवंत मान अहंकार में है, जो गुरुओं की शिक्षा को भी नहीं मान रहे हैं. मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की राजनीति से उन्हें दूर रहना चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि यह पीने के पानी का सवाल है. मेरा आग्रह है भगवंत मान से कि वे इस प्रकार की राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी दें." तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी (ETV Bharat) पाक जासूसों पर बोले सीएम सैनी: सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के बारे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, "जो लोग असामाजिक कार्यों में शामिल हैं, कानून उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई कर रहा है. विभिन्न जांच एजेंसियां देश हित की जानकारियां पाकिस्तान को देने पर नियमानुसार कार्रवाई कर रही है." वहीं, इनेलो राष्ट्रीय अध्य्क्ष अभय चौटाला के 25 तारीख से हरियाणा प्रदेश से पंजाब को जाने वाली रास्ते को बंद करने का मुद्दे को लेकर सीएम ने कहा कि यह उनके क्रांति दल का एजेंडा है. मुख्यमंत्री नायब सैनी तिरंगा यात्रा में (ETV Bharat) पीएम से सीएम सैनी ने की मुलाकात: वहीं, बुधवार को पीएम मोदी से हुई मुलाकात को लेकर सीएम सैनी ने कहा, "उनसे मुलाकात प्रदेश के विकास को लेकर हुई है.प्रदेश का विकास तेज गति से हो रहा है, इस पर भी चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा मार्गदर्शन भी किया है. ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई मुद्दों सहित तिरंगा यात्रा के बारे भी उनसे जानकारी साझा की है." वहीं, आज हरियाणा प्रदेश को डबवाली स्टेशन की सौगात को लेकर सीएम ने कहा कि इससे भी साबित होता है कि हरियाणा में विकास तेज गति से हो रहा है. ये भी पढ़ें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, वकीलों ने परिसर खाली किया, कमांडो गाड़ियां पहुंची

Last Updated : May 22, 2025 at 3:13 PM IST