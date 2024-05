ETV Bharat / state

धूप से झुलसी त्वचा के लिए करें ये काम, त्वचा में आएगा निखार, दूर होगी सनबर्न की समस्या - Tips to Protect Your Skin In Summer

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 20, 2024, 1:42 PM IST

Etv Bharat ( Etv Bharat )

धूप से झुलसी त्वचा के लिए करें ये काम (ETV Bharat) नई दिल्ली: दिल्ली में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इतनी तपिश में त्वचा की देखभाल करना जरूरी हो जाता है, इस मौसम में तेज धूप और पसीने के कारण चेहरे पर चिपचिपापन, पिंपल्स, दाग-धब्बे, रैशेज और डार्क पैच भी दिखने लगते हैं, जिससे चेहरे की खूबसूरती कम होने लगती है. हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बेदाग और चमकदार दिखे. ऐसे में किस तरह रखा जाए त्वचा का ख्याल? इस सिलसिले में हमने सर गंगा राम अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. एस सी भारीजा से स्कीन केयर टिप्स जानने की कोशिश की. आइए जानते हैं उन्होंने क्या बताया? डॉ. भारीजा ने बताया कि गर्मियों में विशेष रूप से दो तीन समस्याएं सामने आती हैं. किसी किसी की त्वचा बहुत कोमल होती है. इन लोगों की त्वचा जैसे ही सूरज की किरणों के संपर्क में आती है, स्कीन पर दाने, रैशेज और लालपन हो जाता है. वहीं कुछ लोगों की त्वचा पर पिंगमेंटेशन, टैनिंग या कालापन आने लगता है. जिन लोगों के चेहरे पर पहले से झाइयां है वह सूरज की तेज रोशनी के संपर्क में आने से और बढ़ जाती हैं. गर्मीयों में त्वचा की ऐसे करें बचाव: डॉ. भारीजा ने बताया कि चिलचिलाती धूप में डायरेक्ट संपर्क में आने से बचना चाहिए. खूब पानी पीना चाहिए, क्यों कि पानी की कमी के कारण स्किन ड्राई हो जाती है. इससे त्वचा में रूखापन और खिंचाव महसूस होता है. इसलिए बॉडी को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है. साथ ही तेज धूप या पीक आवर में जब धूप तेज हो तो घर से बाहर न निकलें. फिर भी अगर बाहर जाना बेहद जरूरी है तो प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करें। जैसे छाता, सन ग्लासेस या कैप। इससे सूरज की तेज धूप त्वचा के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचेगी. धूप के संपर्क में आने वाले हिस्से पर सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र जरूर लगाएं (ETV Bharat) स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाएं: डॉ. भारीजा ने बताया कि गर्मियों में स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लगा कर ही घर से बाहर निकलें. चेहरे और धूप के संपर्क में आने वाले हिस्से पर सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र जरूर लगाएं. अगर आप 4 से 5 घंटे घर से बाहर धूप में हैं तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल दो बार भी किया जा सकता है. मेकअप करें या नहीं: ऑफिस जाने वाली महिलाएं या कॉलेज जाने वाली लड़कियां, वे लगभग डेली मेकअप करती हैं. लेकिन उनके मन में डर होता है धूम के संपर्क में आने के बाद कहीं स्किन को कोई नुकसान न पहुंच जाए. डॉ. भारीजा ने बताया कि गर्मियों में मेकअप करने से कोई नुकसान नहीं होता है. बल्कि यह स्किन को सनबर्न होने से बचाते हैं. थिक लेयर मेकअप के कारण सूरज की तेज धूप सीधा स्किन के संपर्क में नहीं आती हैं. यह भी पढ़ें- छाछ में इसे मिलाकर पिएं, मिलेगी चमकदार स्किन और हेल्दी बाल बता दें कि शुक्रवार को राजधानी के नजफगढ़ में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, वहीं रविवार को अधिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. 29 से 30 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने का अनुमान है. गर्मियों में त्वचा संबंधी रोग स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं

तेज धूप से कई लोगों के चेहरे पर रैश और लालपन आ जाता है.

त्वचा पर पिंगमेंटेशन, टैनिंग या कालापन आना

झाइयों का बढ़ना गर्मियों में कैसे रखने अपनी कोमल त्वचा का ख्याल सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लगाकर ही निकले बाहर

पानी पीना बेहद जरूरी

धूप से बचने के लिए छाता, कैप और चश्मे का इस्तेमाल करें.

संभव हो तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक हो घर में ही रहें.

गर्मियों में मेकअप करने से कोई नुकसान नहीं होता