अंबिकापुर: देश में इंजीनियरिंग के लिए होने वाले प्रतियोगी परीक्षा JEE मेंस में किस तरह तैयारी करनी चाहिए. इस पर ईटीवी भारत ने अंबिकापुर के करन सिंह से बात की है. वे एनआईटी सुरथकल कर्नाटका (National Institute of Technology, Surathkal) में पढ़ाई कर रहे हैं. इसी साल उन्होंने जेईई मेंस परीक्षा 98.5 परसेंटाइल से पास की और वहां एडमिशन लिया. वे छुट्टियों में सरगुजा पहुंचे तो ईटीवी भारत ने उनसे सफलता का मूल मंत्र जाना. जानते हैं उन्होंने बातचीत में क्या कहा ?

कैसे करें जेईई मेंस की तैयारी?: करन सिंह ने जेईई की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को कई तरह के टिप्स दिए हैं. उन्होंने कहा कि जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए छात्र छात्राओं को तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. पहले तो वे कंसिस्टेंसी का ध्यान रखे. उसके बाद पढ़ाई के प्रति फोकस्ड रहे. तीसरी बात सेल्फ एनालाइजेशन को लेकर है. छात्र छात्राओं को सेल्फ एनालाइजेशन करने की आदत डालनी होगी.

JEE की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सक्सेस टिप्स (ETV BHARAT)

मैं अगर 5 घंटे पढ़ रहा हूं तो रोज 5 घंटे पढूं. इस बात का ध्यान रखें. मैं जो पढ़ रहा हूं उस पर फोकस रखूं. इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसका अवलोकन करते रहैं. जिससे आपने क्या गलतियां की है उसे दूर किया जा सके-करन सिंह, एनआईटी सुरतकल में बीटेक के छात्र

असफलता से न हों हताश: करन सिंह ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को असफलता से हताश नहीं होना चाहिए. डिप्रेशन में आकर किसी तरह का कोई घातक कदम नहीं उठाना चाहिए. छात्र छात्राओं के लिए आगे स्टडी करने के लिए कई तरह के ऑप्शन होते हैं. बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पर आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं. वहां भी पढ़ाई कर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं.

कौन हैं करन सिंह ?: करन सिंह अंबिकापुर एनआईटी सुरथकल के छात्र हैं. वे यहां से सिविल में इंजीनियरिंग कर रहे हैं. अभी वे बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने इसी साल जेईई मेंस की परीक्षा 98.5 परसेंटाइल अंकों के साथ पास की है. उसके बाद करन का चयन एनआईटी सुरथकल में हुआ. करन सिंह ने अपनी पढ़ाई अंबिकापुर से की है.वे सैनिक स्कूल अंबिकापुर के छात्र हैं. करन सिंह के पिता अजय सिंह शिक्षा विभाग में बीआरसी हैं.