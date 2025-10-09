यात्रीगण ध्यान दें! वाराणसी मंडल में 4 ट्रेनों की बदली टाइमिंग, 4 का रूट भी बदला, चेक करें शेड्यूल
बलिया स्टेशन पर गार्डर लॉचिंग के तहत पावर ब्लॉक लिया गया है. लगभग 8 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन एवं रीशेड्यूल किया गया है.
वाराणसी : पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों के सुगम संचालन के लिए रेलवे यार्ड का कार्य किया जा रहा है. वाराणसी मंडल के बलिया स्टेशन पर गार्डर लॉचिंग के तहत यातायात एवं पावर ब्लॉक लिया गया है. जिस कारण लगभग 8 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन एवं रीशेड्यूल किया गया है. जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि आज से 13 अक्टूबर तक आनंद विहार टर्मिनल, छपरा, पाटलिपुत्र से चलने वाली ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है. वहीं बलिया से आने वाली ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है.
इन ट्रेनों का रूट डायवर्ट :
- आनन्द विहार टर्मिनस से 9, 11, 12 अक्टूबर को चलने वाली 04090 आनन्द विहार टर्मिनस-पटना विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग औंड़िहार-मऊ-भटनी-छपरा के रास्ते चलाई जायेगी.
- छपरा से 9 एवं 10 अक्टूबर को चलने वाली 15111 छपरा-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग छपरा- सीवान-भटनी-मऊ के रास्ते चलाई जायेगी.
- पाटलिपुत्र से 9 अक्टूबर को चलने वाली 04095 पाटलिपुत्र-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग छपरा-सीवान-भटनी-औंड़िहार के रास्ते चलाई जायेगी.
- फर्रूखाबाद से 9, 11, 12 अक्टूबर को चलने वाली 15084 फर्रूखाबाद-छपरा विशेष गाड़ी परिवर्तित मार्ग मऊ-इंदारा-भटनी-छपरा के रास्ते चलाई जायेगी.
चार ट्रेनों को किया गया रीशेड्यूल :
- बलिया से 9, 10 अक्टूबर को चलने वाली 55131 बलिया-प्रयागराज रामबाग सवारी गाड़ी बलिया से 125 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- बलिया से 9, 10 अक्टूबर, 2025 को चलने वाली 55133 बलिया-शाहगंज सवारी गाड़ी बलिया से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- बलिया से 9, 12, 13 अक्टूबर, 2025 को चलने वाली 13106 बलिया-सियालदह एक्सप्रेस बलिया से 85 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
- सियालदह से 9, 11, 12 अक्टूबर, 2025 को चलने वाली 13105 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस सियालदह से 90 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जायेगी.
