ऑनलाइन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सीमा तय, साल में 4 बार मिलेगा पैसा

ऑनलाईन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सीमा तय, साल में 4 बार मिलेगा पैसा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मुख्यमंत्री साय के हाथों आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृति की दूसरी किश्त की राशि 79 करोड़ 27 लाख रूपए और पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रुपए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई है

साल में चार बार मिलेगा पैसा: प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि अब से छात्रों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति की राशि साल में 4 बार – जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में मिलेगी. पहले यह राशि साल में केवल एक बार मिलती थी (दिसंबर या फरवरी-मार्च में), जिससे छात्रों को कई बार आर्थिक परेशानी होती थी.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार एक बड़ी पहल की शुरुआत की. अब राज्य के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भेजी जा रही है. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय (महानदी भवन) में एक कार्यक्रम के दौरान 1.98 लाख छात्रों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की.

पहले से ज्यादा पारदर्शिता: प्रमुख सचिव ने कहा कि इस योजना से सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है. छात्रों को अब समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है.

किसे-कितनी राशि मिली?

आश्रम और छात्रावासों के 1,86,050 छात्रों को – शिष्यवृत्ति की दूसरी किश्त के रूप में 79.27 करोड़ रुपए मिले.

पोस्ट मैट्रिक (10वीं के बाद के कोर्स) के 12,142 छात्रों को – 5.38 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली.

योजना की शुरुआत कब हुई?: यह ऑनलाइन भुगतान योजना की शुरुआत पहली बार 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री के हाथों हुई थी. तब प्री-मैट्रिक छात्रों के लिए 77 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी गई थी. वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रों के लिए भोजन सहायता 8.93 करोड़ रुपए दिए गए थे. कुल मिलाकर 85 करोड़ रुपए की सहायता पहले चरण में दी गई थी. दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8370 छात्रों को 6.2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई थी.

इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर भी उपस्थित थे.