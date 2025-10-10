ETV Bharat / state

ऑनलाइन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सीमा तय, साल में 4 बार मिलेगा पैसा

नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में ट्रांसफर की जाएगी राशि

Chhattisgarh Scholarship Online Transfer
ऑनलाईन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय-सीमा तय, साल में 4 बार मिलेगा पैसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार एक बड़ी पहल की शुरुआत की. अब राज्य के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भेजी जा रही है. मुख्यमंत्री ने मंत्रालय (महानदी भवन) में एक कार्यक्रम के दौरान 1.98 लाख छात्रों के बैंक खातों में 84.66 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की.

साल में चार बार मिलेगा पैसा: प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि अब से छात्रों को शिष्यवृत्ति और छात्रवृत्ति की राशि साल में 4 बार – जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में मिलेगी. पहले यह राशि साल में केवल एक बार मिलती थी (दिसंबर या फरवरी-मार्च में), जिससे छात्रों को कई बार आर्थिक परेशानी होती थी.

मुख्यमंत्री साय के हाथों आज आश्रम-छात्रावासों के 1 लाख 86 हजार 50 विद्यार्थियों को शिष्यवृति की दूसरी किश्त की राशि 79 करोड़ 27 लाख रूपए और पो. मैट्रिक छात्रवृत्ति के 12 हजार 142 विद्यार्थियों को 5 करोड़ 38 लाख 81 हजार रुपए विद्यार्थियों के बैंक खातों में राशि अंतरित की गई है- प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा

पहले से ज्यादा पारदर्शिता: प्रमुख सचिव ने कहा कि इस योजना से सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है. छात्रों को अब समय पर आर्थिक सहायता मिल रही है.

Chhattisgarh Scholarship Online Transfer
नयी व्यवस्था में माह जून, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में ट्रांसफर की जाएगी राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसे-कितनी राशि मिली?

  • आश्रम और छात्रावासों के 1,86,050 छात्रों को – शिष्यवृत्ति की दूसरी किश्त के रूप में 79.27 करोड़ रुपए मिले.
  • पोस्ट मैट्रिक (10वीं के बाद के कोर्स) के 12,142 छात्रों को – 5.38 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति मिली.

योजना की शुरुआत कब हुई?: यह ऑनलाइन भुगतान योजना की शुरुआत पहली बार 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री के हाथों हुई थी. तब प्री-मैट्रिक छात्रों के लिए 77 करोड़ रुपए की पहली किश्त दी गई थी. वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रों के लिए भोजन सहायता 8.93 करोड़ रुपए दिए गए थे. कुल मिलाकर 85 करोड़ रुपए की सहायता पहले चरण में दी गई थी. दूसरे चरण में 17 जून 2025 को 8370 छात्रों को 6.2 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई थी.

इस अवसर पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर भी उपस्थित थे.

सरेंडर नक्सलियों ने थामी विकास की डोर, बीजापुर के 32 पूर्व माओवादियों को मिला रोजगार का गुर
बेमेतरा में सीएम साय ने बैराज और 6 बिजली सब-स्टेशन की घोषणा की, सनातनी भाइयों से अपील, गौ-माता की करें चिंता
छत्तीसगढ़ में खुलेगा स्पेस गैलरी का रास्ता, युवाओं को मिलेंगे अंतरिक्ष विज्ञान में नए अवसर

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOLARSHIP ONLINE TRANSFERSCHOLARSHIP TRANSPARENCYऑनलाईन छात्रवृत्ति भुगतानमुख्यमंत्री विष्णुदेव सायCHHATTISGARH SCHOLARSHIP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.