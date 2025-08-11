गया: आधुनिक युग में रहना-खाना बहुत महंगा हो गया है. इसी बीच हम आपको गयाजी की एक ऐसी धर्मशाला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके एक कमरे का किराया मात्र 100 रुपए है. इस धर्मशाला का नाम है टिल्हा धर्मशाला, जो डेढ़ बिगहा में फैली हुई है. इस धर्मशाला को राज महल की तरह बनाया गया है.

राजस्थान से जुड़ा है इतिहास: टिल्हा धर्मशाला का इतिहास 150 वर्ष पूर्व का है. साल 1858 में राजस्थान के चिड़ावा इलाके के खेतड़ी राजपूताना निवासी सेठ रामचरण दासजी के परपोते राय सूर्यमल शिव प्रसाद झुनझुनवाला बहादुर अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए गयाजी आए थे. यहां वो 15 दिनों तक ठहरे थे.

'राज महल' है बिहार की ये धर्मशाला (ETV Bharat)

राय सूर्यमल ने धर्मशाला का कराया था निर्माण: इसी बीच उन्हें रहने में काफी समस्या हुई, तभी उन्होंने यहां के पंडा समाज से बात की और कहा कि अगर उन्हें रहने में इतनी कठिनाई हुई हैं तो फिर आम तीर्थयात्रियों को कितनी मुश्किल होती होगी. इसके बाद उन्होंने यहां एक धर्मशाला निर्माण कराने का निर्णय लिया.

पहले पिंडदानियों के लिए रहने की नहीं थी व्यवस्था: दरअसल पहले गयाजी में अपने पितरों का तर्पण करने आने वाले पिंडदानियों के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी. जिससे उन्हें ठहरने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था. उस समय सिर्फ ठहरने की व्यवस्था गयाजी के पंडा समाज की ओर से की जाती थी.

धर्मशाला में 100 रुपए में मिलता है कमरा (ETV Bharat)

51 सालों में हुआ था धर्मशाला का निर्माण: राय सूर्यमल शिव प्रसाद झुनझुनवाला बहादुर ने पहले यहां जमीन ली और फिर धर्मशाला निर्माण प्रक्रिया शुरू की. धर्मशाला का निर्माण लगभग 51 सालों में पूरा हुआ था. 1858 से निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी और 1909 में इसका उद्घाटन अंग्रेजी शासन के गवर्नर ने किया था. इसके निर्माण में मिस्त्री से लेकर मजदूर और सारा मेटेरियल राजस्थान से ही मंगवाया गया था.

धर्मशाला में 40 शौचालय और 82 किचन हैं. (ETV Bharat)

164 कमरे, 82 किचन और 40 बाथरूम: गयाजी का टिल्हा धर्मशाला का पूरा नाम राय सूर्यमल शिव प्रसाद झुनझुनवाला बहादुर है. ये टिल्हा धर्मशाला के नाम से इसलिए प्रसिद्ध है, क्योंकि सड़क से इसकी ऊंचाई लगभग 8 फीट ऊंची है. इस धर्मशाला में कुल 164 कमरे हैं. जिसमें अधिकतर कमरे 10x10 के हैं.

पहले 5000 लोग रहते थे: 82 कमरों के लिए कैंपस में ही 82 किचन भी हैं, ताकि वहां उस समय ठहरने वालों को खाना बनाने में समस्या ना हो. धर्मशाला में 40 शौचालय भी हैं. साथ ही एक बड़ा कुआं खुदवाया गया था, ताकि पानी की समस्या ना हो. धर्मशाला में उस समय 5000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती थी.

टिल्हा धर्मशाला की कहानी (ETV Bharat)

अंग्रेजी अधिकारी भी ठहरते थे: सामाजिक कार्यकर्ता अनिल स्वामी के अनुसार उस समय इससे अच्छी ठहरने की व्यवस्था गयाजी में नहीं हुआ करती थी. जिससे उस समय अंग्रेजी शासन के अधिकारी भी आकर इस धर्मशाला में ठहरते थे. आज भी व्यवस्था कम होने के बाजूद धर्मशाला में पितृपक्ष मेले के दौरान 2500 से 3000 पिंडदानी ठहरते हैं.

''यहां जो पिंडदानी आते थे उनसे पैसे नहीं लिए जाते थे. वो अपनी इच्छा से कुछ सहायता राशि दिया करते थे, लेकिन बाद में फिर कुछ पैसे लिए जाने लगे, ताकि इसका रख-रखाव हो सके. वर्तमान में आम दिनों में धर्मशाला में ठहरने के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं. 100 रुपए में एक कमरे में 3 व्यक्ति रह सकते हैं, जबकि पितृपक्ष मेले के दौरान पंडा समाज के लोग इसे बुक कर लेते हैं. जिसमें औसत एक कमरे का किराया 500 रुपए होता है. अब इस में गरीब तबके के लोग ही ठहरते हैं''. - अमरकांत तुड़वा, मैनेजर, टिल्हा धर्मशाला

धर्मशाला में 82 कमरे हैं. (ETV Bharat)

रेलवे ठेकेदार थे सूर्यमल: मैनेजर अमरकांत ने आगे बताया कि राय सूर्यमल शिव प्रसाद झुनझुनवाला बहादुर अंग्रेजी शासन काल में रेलवे ठेकेदार थे और उस समय पटरियों को बिछाने का कार्य उनके द्वारा कराया जाता था. उन्होंने इस धर्मशाला का निर्माण धर्म सेवा के लिए कराया था.

1980 तक सिर्फ मारवाड़ी समाज ठहरता था: 1909 से 1980 तक पितृपक्ष मेले के दौरान अधिकतर संख्या में देशभर के मारवाड़ी समाज के लोग ठहरा करते थे, तब इसकी आय अच्छी हो जाती थी. उस समय कमरे का किराया तो नहीं लिया जाता था, लेकिन मारवाड़ी समाज के लोग सहायता राशि के रूप में अच्छी खासी राशि दिया करते थे. अब तो सिर्फ वही लोग ठहरते हैं, जिन्हें पंडा ठहराते हैं. यहां पितृपक्ष मेले के दौरान प्रशासन की ओर से पुलिस बल को भी ठहराया जाता है. इस बार 2025 के पितृपक्ष मेले के लिए धर्मशाला में तैयारी शुरू कर दी गई है.

राज महल की तरह बनी हैं टिल्हा धर्मशाला (ETV Bharat)

अलग बनावट के लिए प्रसिद्ध है धर्मशाला: 167 साल पहले निर्मित टिल्हा धर्मशाला आज भी अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए शहर में एक अलग पहचान रखती है. हालांकि रंगाई-पुताई और उसका रख- रखाव नहीं होने से दीवारें बेरंग हो गई हैं, लेकिन फिर भी उसकी भव्यता में कोई कमी नहीं आई है और अपनी अलग बनावट के लिए ये प्रसिद्ध है.

अस्तित्व की जंग लड़ रही धर्मशाला: टिल्हा धर्मशाला में कीमती पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन अब ये धर्मशाला अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है. अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर केयरटेकर की देखभाल में ट्रस्ट के माध्यम से धर्मशाला संचालित है.

टिल्हा धर्मशाला गया (ETV Bharat)

2024 में 22 लाख से अधिक तीर्थ यात्री आए थे गया: गया में पिंडदान करने के लिए देश के अधिकतर राज्यों से लोग पहुंचते हैं. इसके अलावा विदेशों से भी लोग पिंडदान करने आते हैं. जिला प्रशासन के आंकड़े के अनुसार पिछले वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 16 दिवसीय चलने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में 22 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों का आगमन हुआ था.

पितृपक्ष मेला 2025 की तैयारी शुरू: इस वर्ष 2025 में 6 सितंबर से पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो रही है, जबकि सितंबर में इसका समापन होगा. पितृपक्ष मेले को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 3 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी जाती है. इस बार भी 22 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है.

