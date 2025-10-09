ETV Bharat / state

अल्मोड़ा विश्वविद्यालय छात्र महासंघ चुनाव, ABVP के तिलक पाठक बने अध्यक्ष

अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा के छात्र महासंघ का चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गया. इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, छात्रा उपाध्यक्ष, सचिव, सयुंक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव आयोजित कराए गए. चुनाव में 33 कॉलेजों के छात्र नेताओं ने मतदान किया. अध्यक्ष पद को छोड़ कर बाकी सभी पदों पर एक एक प्रत्याशी होने से वह निर्विरोध चुने गए. जबकि अधिक पद पर दो प्रत्याशी आमने सामने रहे. जिसमें एबीवीपी के तिलक राज पाठक ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई की नेहा रावत को 11 मतों से हराकर जीत हासिल की. परिणाम घोषित होने के बाद सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई.

चुनाव अधिकारी प्रोफेसर शेखर जोशी ने महासंघ के चुनाव परिणामों की घोषणा करते हुए कहा कि इस चुनाव में अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी पदों में प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं. उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर निशा शाह, उपाध्यक्ष छात्रा पद पर हिना आर्या, सचिव पद पर निखिल कपकोटी, संयुक्त पद पर सचिव प्रियंका, कोषाध्यक्ष पद पर पूजा कपकोटी विरविरोध निर्वाचित हुई हैं. उन्होंने कहा कि महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए दो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनके बीच चुनाव हुआ. अंत में अध्यक्ष पद पर तिलक राज पाठक निर्वाचित हुए हैं. उन्हें 22 मत प्राप्त हुए. जबकि नेहा रावत को मात्र 11 मत मिले. चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद निर्वाचित हुए पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई.