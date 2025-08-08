अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को और सशक्त करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक पहल की जा रही है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर भव्य तिलक प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है. यह द्वार अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थल हनुमान गुफा के समीप बन रहा है. इसका निर्माण कार्य अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है. करीब 1.89 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे प्रवेश द्वार का लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है.

सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम: तिलक प्रवेश द्वार न केवल एक स्थापत्य संरचना है, बल्कि यह अयोध्या की समृद्ध धार्मिक परंपरा, आध्यात्मिक पहचान और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बनेगा. पंचकोसी परिक्रमा, अयोध्या की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है. इसमें सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह द्वार प्रवेश का आध्यात्मिक अनुभव और भव्यता दोनों ही प्रदान करेगा. इस द्वार को इस प्रकार डिजाइन किया जा रहा है, कि यह शास्त्रीय स्थापत्य कला, मंदिर शैली और आधुनिक तकनीकी का सुंदर संगम प्रस्तुत करेगा. निर्माण में धार्मिक प्रतीकों, रामायण युग की प्रेरणाओं और पारंपरिक शिल्प को प्रमुखता दी जा रही है.

आकर्षण का केंद्र बनेगा द्वार: तिलक प्रवेश द्वार न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि पर्यटन और सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी अयोध्या को नई पहचान देगा. इस द्वार के चारों ओर भव्य फसाड लाइटिंग, शिल्पकला से सजे खंभे, पत्थरों की नक्काशी व आसपास हरियाली व सजावट का कार्य भी किया जा रहा है. निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए यह प्रयास किया जा रहा है, कि यह द्वार अयोध्या का प्रमुख आकर्षण केंद्र बने.

अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विन पाण्डेय ने कहा कि तिलक प्रवेश द्वार ऐतिहासिक और स्थापत्य दृष्टिकोण से भी अद्वितीय होगा. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वागत का यह द्वार एक यादगार अनुभव बन सके, इसके लिए उच्च गुणवत्ता के साथ सौंदर्यीकरण और भव्यता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. हमारा प्रयास है, कि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण कर आगामी धार्मिक आयोजनों तक इसे जनता को समर्पित किया जा सके.

अयोध्या को बनाना है वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इनमें श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र का पुनर्विकास, आस्था पथ, भक्ति पथ, जनसुविधा केंद्र, डिजिटल संकेतक, रिवर फ्रंट विकास, घाटों का पुनरुद्धार और प्रमुख मंदिरों तक बेहतर पहुंच जैसे कार्य शामिल हैं. इस क्रम में तिलक प्रवेश द्वार का निर्माण महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. यह द्वार आने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या में प्रवेश करते समय आध्यात्मिक भावभूमि और भव्यता का अनुभव देगा.

स्थानीय जनता में उत्साह: इस भव्य द्वार के निर्माण से स्थानीय जनमानस में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है. अयोध्या वासियों का मानना है, कि यह द्वार न केवल श्रद्धालुओं के स्वागत का केंद्र बनेगा, बल्कि अयोध्या के गौरव, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पहचान को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा.

5 अक्टूबर से श्रीराम महायज्ञ का हुआ भूमि-पूजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

5 अक्टूबर से शुरू होगा राम महायज्ञ: अयोध्या में पहली बार 501 रामार्चा पूजन, 51 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ और श्रीराम मंत्र जप अनुष्ठान 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच संपन्न होगा. श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी वल्लभाचार्य महाराज के संयोजन में श्रीरामहर्षण मैथली सांख्य पीठ धर्माथ सेवा ट्रस्ट, श्रीरामहर्षणम चारुशीला मंदिर के पास यह आयोजित होगा. इस कार्यक्रम को लेकर भूमि-पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया गया. मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास के साथ अन्य संतों व महंतों ने मंत्रोच्चारण के साथ ध्वजा स्थापित की.

महंत कमल नयन दास महाराज ने कहा कि अयोध्या में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इससे पहले 501 रामायण का पूजन एक साथ नहीं हुआ था. प्रभु श्रीराम अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं, तब से ऐसे दिव्य अनुष्ठान अयोध्या में प्रारंभ हो गए हैं. यह अनुष्ठान और श्रीराम महायज्ञ अलौकिक होगा. महंत संजय दास महाराज ने कहा कि संतों के प्रयास से श्रीराम महायज्ञ उत्सव नहीं महोत्सव होगा.

जानकी घाट के महंत जन्मेजय शरण महाराज ने बताया कि रामार्चा पूजन का बड़ा महत्व है. एक साथ पहली बार इतना बड़ा महोत्सव अयोध्या में उत्सव के रूप में होगा. महंत डॉ. महेश दास महाराज ने कहा कि जब से प्रभु श्रीराम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं, नृत्य उत्सव हो रहा है. 5 अक्टूबर से अयोध्या में महा महोत्सव होगा.

जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य महाराज ने कहा कि स्वामी रामहर्षण महापुरुष थे. राम नाम जप अनुष्ठान की रजत जयंती समारोह पर यह अनुष्ठान अयोध्या में सबसे अनुपम और अलौकिक होगा. वहीं, जगतगुरु वल्लभाचार्य महाराज ने सभी संतों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम संतो महापुरुषों का है. हम उनके निमित्त के रूप में कार्य करेंगे और गुरुदेव भगवान के संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करेंगे.

उन्होंने बताया कि विश्व कल्याणार्थ श्रीराम मंदिर के स्थापना के बाद अद्भुत दिव्या कार्यक्रम श्रीराम महायज्ञ होने जा रहा है. श्रीराम महायज्ञ का भूमि पूजन और ध्वज स्थापना हुआ है. सभी अयोध्या के दिव्या महापुरुष विराजमान हुए हैं. 501 श्रीरामार्च महायज्ञ भारत में पहली बार भारत में पहली बार 501 रामायण चा महायज्ञ का कार्यक्रम होने जा रहा है. 108 श्रीमद् भागवत जी का पारायण श्रीराम महायज्ञ 51 कुंडीय होगा, जिसमें श्रीराम मंत्र द्वारा दिव्या आहुति दी जाएगी.

संपूर्ण भारत के महापुरुषों का होगा दर्शन: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत अन्य लोग इसमें आएंगे. वहीं, कहा कि 5 अक्टूबर की कलश यात्रा में 1100 माताएं बहाने पीली साड़ी में कलश लेकर के सरयू तट से कार्यक्रम स्थल तक आएगी. इसमें हाथी, घोड़े, दर्जन भर रथ होंगे. इस पर महान विभूतियां विराजमान होगी.

इस अवसर पर अनी अखाड़ा के श्रीमहंत मुरलीधर, बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश कुमार दास, महामंडलेश्वर गिरीश दास, महंत जनार्दन दास, महासचिव नंदराम दास, महंत रामकुमार दास, राम जानकी श्रृंगी ऋषि आश्रम के महंत हेमंत दास सहित दर्जनों संत और महंत सम्मिलित हुए. कार्यक्रम की तैयारी में प्रमुख रूप से अध्यक्ष डॉ. अभिलाष प्रसाद त्रिपाठी , कार्यकारी अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, सचिव बृजेंद्र तिवारी, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद तिवारी, महिला मंडल की अध्यक्ष मानवती मिश्रा पूरे मनोयोग से लगी हुई हैं.

