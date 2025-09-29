ETV Bharat / state

जूली का आरोप, पूर्व विधायक की सजा माफ करवाना चाहती है भाजपा, राष्ट्रपति-पीएम मोदी को लिखा पत्र

जूली ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्यपाल की सजा माफी वाले प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की मांग की है. जूली ने अपने पत्र में लिखा कि अंता से भाजपा विधायक चुने गए कंवरलाल मीणा को लोअर कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा है. जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी और उन्हें जेल भेज दिया गया था. गत 21 मई से ही वे जेल में हैं, लेकिन अब भाजपा सरकार उनकी सजा माफ कराना चाहती है.

जयपुर: चार माह से भी अधिक समय से जेल में बंद भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को इस मामले में राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार राज्यपाल के जरिए कंवरलाल मीणा की 3 साल की सजा माफ करना चाहती है और इसके लिए भाजपा ने राज्यपाल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है.

संविधान के अनुच्छेद 161 में है प्रावधान: जूली ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को सजा माफी का प्रावधान है, लेकिन भाजपा राज्यपाल को मिली इन शक्तियों का अनुचित लाभ लेने के लिए राज्यपाल को सजा माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है. इसमें कंवरलाल द्वारा रक्तदान शिविर लगाने, तिरंगा यात्रा निकालने और अन्य सामाजिक कार्यक्रम किए जाने का आधार बताया है. जूली ने कहा कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वे कोर्ट द्वारा दी गई सजा को कम या माफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी माफी केवल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने या आजीवन कारावास की सजा को कम करने में ही काम में ली जाती रही है.

अपनी ही केंद्र सरकार से अलग दिशा में जा रही राज्य सरकार: जूली ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून संसद में पारित करवाया है जिसमें कोई भी अपराधी अगर एक माह से अधिक जेल में रह गया तो उसका मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद समाप्त हो जाएगा. वहीं दूसरी तरफ राज्य की भाजपा सरकार एक ऐसे अपराधी की सजा माफ करने का प्रयास कर रही है जिस पर 27 मुकदमे दर्ज हैं और जिसे 3 साल की सजा हुई है, ताकि उसकी विधानसभा की सदस्यता बच सके. जूली ने कहा कि इससे गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा. जूली ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे इस माफीनामे को अस्वीकार कर दें, ताकि राजनीतिक सुचिता बनी रहे और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं का प्रभुत्व राजनीति में कम हो.