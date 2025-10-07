ETV Bharat / state

जूली बोले, 'मोदी चालीसा पढ़ने की बजाय 15 दिन बच्चों की सेवा में लगाते, तो मासूमों की जान बच सकती थी'

जूली ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हुई है. 2019 में भी जम्मू-कश्मीर में और बाद में गांबिया तथा उज्बेकिस्तान में ऐसी ही घटनाएं हुई थीं. जहां जांच में सिरप में घातक रासायनिक तत्व पाए गए थे. उस समय भी केंद्र सरकार ने इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज किया और आज वही लापरवाही राजस्थान व मध्य प्रदेश में बच्चों की जान ले रही है.

नई दिल्ली/जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ प्रेसवार्ता में राजस्थान और मध्य प्रदेश में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की. जूली ने कहा कि कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अगर 'मोदी चालीसा' पढ़ने की बजाय 15 दिन बच्चों की सेवा में और अस्पतालों की मरम्मत में लगाते, तो आज अनेक मासूम बच्चों की जान बच सकती थी. मोदी जी का जन्मदिन भी बेहतर तरीके से मनाया जा सकता था.

जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में एक बच्चे की मौत के बाद जब सरकार इस तथ्य से इनकार कर रही थी कि मौत कफ सिरप से हुई है. तब अस्पताल के डॉक्टर और एक 108 एम्बुलेंस कर्मी ने स्वयं वह सिरप पीकर दिखाया, जिसके बाद दोनों आठ घंटे तक बेहोश रहे. उन्होंने सवाल उठाया कि जब यह कंपनी पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, तो उसी से दवा खरीदने की क्या मजबूरी थी? तमिलनाडु सरकार ने इसी सिरप पर तत्काल प्रतिबंध लगाया और मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन राजस्थान में सरकार न तो जिम्मेदारी ले रही है, न ही किसी पर कार्रवाई कर रही है.

उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान में भी इसी कंपनी की सिरप से 20 बच्चों की जान गई थी, तब भी सरकार ने इसे 'एक्सपोर्ट का मामला' बताकर पल्ला झाड़ लिया था. आज भी वही रवैया दोहराया जा रहा है. जूली ने यह भी आरोप लगाया कि जिन परिवारों के बच्चों की मौत हुई है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे यह न कहें कि दवा सरकारी अस्पताल से ली गई थी. यह सरकार की नैतिक और प्रशासनिक विफलता का चरम उदाहरण है.

जूली ने एसएमएस अस्पताल में हाल ही में हुए अग्निकांड का भी उल्लेख किया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री व मंत्री पिछले 15 दिन मोदी चालीसा के पाठ की बजाय अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने और मरीजों की सेवा में जुटे होते, तो ना केवल बच्चों की जानें बचतीं बल्कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं भी बेहतर होती. जूली ने कहा कि बच्चों की जान से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस गंभीर प्रकरण को दबाने का प्रयास किया, तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर संघर्ष करेगी.