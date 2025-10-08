ETV Bharat / state

टीकाराम जूली का आरोप, एसएमएस आग हादसे के सबूत धुलवा दिए, पीड़ितों को भगा दिया

मीडिया से बात करते टीकाराम जूली ( ETV Bharat Bharatpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 8, 2025 at 5:04 PM IST 4 Min Read