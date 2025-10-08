टीकाराम जूली का आरोप, एसएमएस आग हादसे के सबूत धुलवा दिए, पीड़ितों को भगा दिया
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार ने आईसीयू में भर्ती मरीजों की वास्तविक जानकारी छुपाई.
Published : October 8, 2025 at 5:04 PM IST
भरतपुर: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दिवंगत गिर्राज प्रसाद तिवारी को श्रद्धांजलि देने भरतपुर आए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एसएमएस अस्पताल आग हादसे को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि हादसे के सबूत मिटा दिए गए, पीड़ितों को भगा दिया गया. जूली ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है और जनता हर मोर्चे पर असुरक्षित है. भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे, फोटो सेशन और भाषणों में सक्रिय है, जबकि सच्ची सेवा और जनता की सुरक्षा न के बराबर हो रही है.
जूली ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल आग हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि मैं खुद अस्पताल गया, वहां एक सिख परिवार का सदस्य मौत के घाट उतर चुका था. मुख्यमंत्री रात को पहुंचे, लेकिन पीड़ितों को भगा दिया गया और सबूत धुलवा दिए गए. सरकार ने आईसीयू में भर्ती मरीजों की वास्तविक जानकारी छुपाई. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की यह सेवा सिर्फ फोटो सेशन और दिखावे तक सीमित है, जनता की सुरक्षा और मदद करने में सरकार नाकाम है.
सड़क हादसे और नियमों की अनदेखी: भांकरोटा में हुए हादसे का जिक्र करते हुए जूली ने कहा कि नियम बनाने और ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का दावा सिर्फ कागजों तक सीमित रहा. कल भी एक अवैध कट पर दुर्घटना हुई. दिन होता, तो लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री सोते रहे. जूली ने कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हत्या न हो. डीडवाना-कुचामन में गोलियां चलीं, ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, फिर भी अपराध चरम पर है. भरतपुर प्रदेश में अपराध में नंबर-वन है. अवैध खनन, अवैध बजरी और बंधी खेल खुलेआम चल रहे हैं और माफियाओं को सरकार से संरक्षण मिलता है.
राजतंत्र चला रही है सरकार, लोकतंत्र नहीं: जूली ने कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र चल रहा है. संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे में व्यस्त रहते हैं, जबकि जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है. जूली ने भाजपा के सेवा पखवाड़ा पर कटाक्ष किया कि भाजपा के लोग मोदी चालीसा पढ़ने में लगे हैं. जयपुर और भरतपुर में भाजपा कार्यकर्ता फोटो खिंचाते हैं, मरीज को बिस्कुट देते हैं और वापस ले लेते हैं. यह सेवा नहीं, दिखावा है. उन्होंने कहा कि अगर यही पखवाड़ा स्कूलों और अस्पतालों को समर्पित किया होता, तो जनता को राहत मिलती.
नफरत की राजनीति देश के लिए घातक: जूली ने केंद्र सरकार और आरएसएस पर भी तीखा प्रहार किया कि आरएसएस पर्दे के पीछे राजनीति कर रही है. अगर राजनीतिक इच्छा है, तो खुलकर पार्टी बनाएं. गांधीजी की हत्या करने वाली विचारधारा अब संविधान को नकार रही है. उन्होंने यूपी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि दलित व्यक्ति को पीट-पीटकर मारा गया, और वो मरने से पहले राहुल गांधी का नाम ले रहा था. यह बताता है कि गरीब और कमजोर को न्याय की उम्मीद कांग्रेस से है.
दिल की बात निकल गई: जूली ने व्यंग्य में कहा कि मुख्यमंत्री दशहरे पर बोले कि हमें अहंकारियों की मदद करनी है, बुराई के साथ खड़ा होना है. यह उनके दिल की बात थी, गलती से जुबान पर आ गई. टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार को जनविरोधी, संवेदनहीन और दिखावे वाली बताया. उनका कहना था कि जनता हर मोर्चे पर असुरक्षित है और सरकार का काम केवल भाषण देना, दिल्ली दौरे और फोटो सेशन करना नहीं, बल्कि सच्ची सेवा और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.