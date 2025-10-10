विनोद जाखड़ से मिलने जेल पहुंचे टीकाराम जूली, सरकार पर लगाए ये आरोप

विनोद जाखड़ से मिलने जेल पहुंचे टीकाराम जूली, सरकार पर लगाए ये आरोप
टीकाराम जूली ने जयपुर सेंट्रल जेल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और आरएसएस विरोध पर उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए.
Published : October 10, 2025 at 6:46 PM IST
जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे. यहां उन्होंने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस अवसर पर जूली ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस ने गलत धाराएं जोड़कर विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जो कि उचित नहीं है. इस दौरान विधायक अमित चाचाण और मनीष यादव भी उनके साथ मौजूद रहे.
जूली ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर विनोद जाखड़ और अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार यह होने नहीं देना चाहती है. जूली ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं.
एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर मारपीट और कार्रवाई नहीं: टीकाराम जूली ने कहा कि विश्वविद्यालयों में आरएसएस के कार्यक्रम हो रहे हैं. उनका विरोध करने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि आरएसएस के स्वयंसेवकों और पुलिस ने मिलकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की. इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बावजूद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए.
मनमर्जी पर उतारू हैं आरएसएस के लोग: जूली ने आरोप लगाया कि पहले कहा गया कि एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ कई मुकदमे हैं. जांच अधिकारी कोर्ट में केस डायरी नहीं लेकर पहुंचे, जिसके चलते इनकी जमानत नहीं हो पाई. उन्होंने कहा कि करवा चौथ जैसे अहम मौके पर भी ये लोग अपने परिवार से दूर जेल में हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिश्वत के मामले में पकड़ा गया डॉ. मनीष आरएसएस का कार्यकर्ता है और नियमित रूप से बैठकों में जाता था, लेकिन उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा. जूली ने कहा कि आरएसएस के लोग मनमर्जी पर उतारू हैं और वे लोकतांत्रिक अधिकारों का दबाव बना रहे हैं.
