विनोद जाखड़ से मिलने जेल पहुंचे टीकाराम जूली, सरकार पर लगाए ये आरोप

टीकाराम जूली ने जयपुर सेंट्रल जेल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की ( ETV Bharat Jaipur )

Published : October 10, 2025 at 6:46 PM IST

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शुक्रवार को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचे. यहां उन्होंने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस अवसर पर जूली ने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर पुलिस ने गलत धाराएं जोड़कर विनोद जाखड़ और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जो कि उचित नहीं है. इस दौरान विधायक अमित चाचाण और मनीष यादव भी उनके साथ मौजूद रहे. जूली ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के कार्यक्रम का विरोध करने पर विनोद जाखड़ और अन्य एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार यह होने नहीं देना चाहती है. जूली ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं. इसे भी पढ़ें- टीकाराम जूली का आरोप, एसएमएस आग हादसे के सबूत धुलवा दिए, पीड़ितों को भगा दिया