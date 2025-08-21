टीकमगढ़: देश भर में चल रहे वोट चोरी के आरोपों के बीच केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के टीकमगढ़ स्थित सिविल लाइन बंगले के पास वोटर आईडी कचरे में पड़े मिले हैं. कहा जा रहा है कि ये वोटर आईडी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ एक क्लर्क के घर से फेंके गए हैं. वोटर आईडी की संख्या 52 बताई जा रही है. जिनमें कुछ कार्ड जले हुए भी हैं.
इस मामले की शिकायत टीकमगढ़ सांसद प्रतिनिधि ने कलेक्टर और मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल से की है. सीसीटीवी में एक महिला कचरे के साथ वोटर आईडी सड़क पर फेंकती नजर आ रही है. फिलहाल शिकायत के बाद तहसीलदार ने वोटर आईडी जब्त कर लिए हैं.
कचरे के साथ फेंके वोटर आईडी
केंद्रीय मंत्री और टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार के प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि "वह रात में टहलने निकले थे उसी दौरान उन्हें मंत्री वीरेन्द्र खटीक के बंगले के पास वोटर आईडी कार्ड पड़े दिखे. यह वोटर आईडी संतोष अंबेडकर के घर के सामने मिले. जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तब पता चला कि कोई महिला स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क संतोष अंबेडकर के आवास से निकलकर सड़क पर कचरा फेंकती दिखाई दे रही है. इसी कचरे में ये वोटर आईडी नजर आ रहे हैं."
क्लर्क पर कार्रवाई की मांग
सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क संतोष अंबेडकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है. उनका कहना है कि "यह गंभीर मामला है और अपराध की श्रेणी में आता है. वहीं केन्द्रीय मंत्री की सुरक्षा के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क संतोष अंबेडकर को आवंटित सरकारी आवास निरस्त करने की मांग की."
'केन्द्रीय मंत्री को फंसाने की कोशिश'
सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी का कहना है कि "मंत्री को किसी साजिश का शिकार बनाने से इंकार नहीं किया जा सकता है. फिलहाल पूरे देश में वोट चोरी को लेकर बवाल मचा है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास वोटर आईडी कार्ड का मिलना गंभीर मामला है. वहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि इन आईडी कार्ड के जरिए अनैतिक कार्यो को तो अंजाम नहीं दिया गया, क्योंकि जिन संतोष अंबेडकर के ऊपर आरोप लग रहे हैं वह स्वास्थ्य विभाग में क्लर्क के तौर पर पदस्थ हैं."
वोटर आईडी कार्ड जब्त, जांच जारी
इस मामले में तहसीलदार सत्येंद्र गुर्जर का कहना है कि "सभी वोटर आईडी कार्ड को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच जारी है. जांच में जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."