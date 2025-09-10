टीकमगढ़ में मास्टर साहब साथी शिक्षक से ले रहे थे रिश्वत, प्लान बना लोकायुक्त ने रंगे हाथ दबोचा
टीकमगढ़ में सागर लोकायुक्त टीम की कार्रवाई. स्कूल में शिक्षक से 1 लाख की रिश्वत लेते टीचर और प्यून को रंगे हाथ पकड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 1:43 PM IST
टीकमगढ़: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है. इसके बावजूद घूसखोरी के मामलों में कमी नहीं आती नजर आ रही है. आए दिन घूसखोरी के मामले सामने आ रहे हैं. प्रदेश की सारी लोकायुक्त टीमें जहां से भी ऐसी कोई शिकायत मिलती हैं, वहां पहुंचकर कार्रवाई करती हैं, लेकिन इसके बावजूद घूसखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला टीकमगढ़ में सामने आया है, जहां सागर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है. ये मामला थोड़ा हटके भी है क्योंकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक से ही रिश्वत मांग रहा था.
क्या है पूरा मामला?
मामला टीकमगढ़ के पलेरा का है. जहां सीएम राइज (सांदीपनि स्कूल) में पदस्थ सहायक शिक्षक कैलाश कुमार खरे और प्यून शंकर लाल कटारे ने अपने ही स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक से रिश्वत की मांग की थी. माध्यमिक शाला बेला में पदस्थ अनिल कुमार खरे से निलंबन अवधि के शेष वेतन भुगतान कराने के एवज में दोनों ने 5 लाख रुपए की मांग की थी. हालांकि वो 1 लाख रुपए लेने पर सहमत हो गए थे.
शिक्षक ने लोकायुक्त में की थी शिकायत
दरअसल, अनिल कुमार खरे को उनकी शाला का प्रभार न लेने के आरोप में जनवरी 2023 में निलंबित किया गया था और जुलाई 2023 में बहाल कर दिया गया था. इस निलंबन अवधि का शेष वेतन भुगतान होना था. उसके लिए सीएम राइज में पदस्थ सहायक शिक्षक और प्यून द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी. अनिल कुमार ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त से कर दी. लोकायुक्त निरीक्षक रंजीत सिंह ने शिकायत की जांच की तो शिकायत सही मिली.
लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई. जिसके तहत मंगलवार को दोनों को स्कूल में ही 1 लाख रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. सागर लोकायुक्त के निरीक्षक रंजीत सिंह ने बताया कि "1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए दोनों रिश्वतखोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है."