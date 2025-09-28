ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में छात्रों के खाने में निकला कीड़ा, सड़क पर उतरे ABVP कार्यकर्ता, पुलिस ने भांजी लाठी

टीकमगढ़ में संभागीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में पहुंचे छात्रों के खाने में मिला कीड़ा, इसकी शिकायत करने पहुंचे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज.

TIKAMGARH ABVP WORKERS PROTEST
एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 5:54 PM IST

टीकमगढ़: पुलिस लाइन में संभागीय प्रतियोगिता चल रही थी. इस प्रतियोगिता में आए छात्र-छात्राओं के खाने में कीड़ा निकलने का आरोप है. जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र-छात्राओं को अनुकूल व्यवस्था नहीं मिलने और खाने में कीड़े मिलने पर नाराजगी जताई. जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसकी शिकायत करने पहुंचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया.

कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प

संभागीय शालेय प्रतियोगिता में बच्चों को खाने में कीड़े निकलने का आरोप है. प्रतियोगिता के समापन पर इसकी शिकायत लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्टर से मिलने पुलिस लाइन पहुंचे. इस दौरान कलेक्टर के न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की. जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

टीकमगढ़ में छात्रों के खाने में निकला कीड़ा (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं ने दिया धरना

जिस समय ये घटना हुई उस समय टीकमगढ़ भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत और सांसद प्रतिनिधि अनुराग शर्मा भी वहां मौजूद थे. पुलिस की इस हरकत से आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ता ने एसपी ऑफिस के पास धरने पर बैठ गए. कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज करने वालों पुलिस पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

प्रशासन का किया पुतला दहन

जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन उग्र होता चला गया. जिला भाजपा नेतृत्व भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के समर्थन में सड़कों पर उतर आए. भाजपा की जिला अध्यक्ष सरोज राजपूत, पूर्व विधायक रहे केके श्रीवास्तव और तमाम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थन में मौजूद थे. कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रशासन का पुतला भी दहन किया गया.

Tikamgarh ABVP workers protest
सड़क पर उतरे ABVP कार्यकर्ता (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं पर हंगामा का आरोप

इस प्रतियोगिता में शामिल छात्राओं का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने के आरोप लगाए हैं. जब इस वीडियो के संबंध में पूर्व विधायक केके श्रीवास्तव बात हुई तो उन्होंने कहा कि "पुलिस द्वारा बच्चियों से ऐसा कहलवाया गया है. जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अनुशासित संगठन है. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कोई हंगामा कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है."

5 घंटे तक चला प्रदर्शन

इस मामले को लेकर 5 घंटे तक प्रदर्शन चला. जिसके बाद मौके पर कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय पहुंचे. उन्होंने बताया कि "मेरी आईजी से बात हुई है. कनक सिंह आरआई और सूबेदार उत्तम सिंह पर कार्रवाई की गई है. उन्हें सागर आईजी ऑफिस लाइन अटैच किया गया है." इसके बाद कलेक्टर के आश्वासन पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया.

फिलहाल पूरे मामले की जांच करने छतरपुर रेंज के डीआईजी विजय खत्री टीकमगढ़ पहुंचे. जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है और प्रेसवार्ता कर उन्होंने बताया कि "मामले की गंभीरता से जांच कर दोनों पक्षों के बयान लेकर रिपोर्ट आईजी सागर को सौंपी जाएगी."

