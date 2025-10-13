ETV Bharat / state

टीकमगढ़ के बड़ागांव में स्ट्रीट डॉग्स के झुंड का गाय पर हमला, नोच-नोचकर खा गए

टीकमगढ़ के बड़ागांव में स्ट्रीट डॉग्स से लोगों में दहशत. राहगीरों के साथ ही दोपहिया चालक डॉग्स के शिकार. अब गायों पर निशाना.

street dogs killed cow
टीकमगढ़ के बड़ागांव में स्ट्रीट डॉग्स से लोगों में दहशत
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 13, 2025

टीकमगढ़ : टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बड़ागांव में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है. बड़ागांव-बल्देवगढ़ मार्ग पर डॉग्स के झुंड लोगों के पीछे दौड़ते हैं. कई वाहन चालक डॉग्स के पीछा करने के कारण घायल हो चुके हैं. बड़ागांव में एक माह में 30 से 40 केस डॉग बाइट के सामने आ रहे हैं. बड़ागांव में स्ट्रीट डॉग्स ने एक गाय पर हमला कर दिया. डॉग्स के झुंड से गाय नहीं बच सकी और उसने तड़प-तड़कर जान दे दी. डॉग्स ने गाय को नोच-नोचकर खा लिया.

स्ट्रीट डॉग्स से लोगों में भय का माहौल

स्ट्रीट डॉग्स द्वारा गाय को मारने से लोगों में नाराजगी और भय का माहौल है. बड़ागांव में इन दिनों टोलियों में घूम रहे श्वानों से लोगों में दहशत का आलम है. गली-मुहल्लों से लेकर मुख्य बाजार तक घूम रहे श्वान से लगातार घटनाएं हो रही हैं. हालत ये है कि बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे हैं. यह पहला मामला नहीं है, जब श्वान ने किसी मवेशी या व्यक्ति पर हमला किया हो, नगर के विभिन्न मार्गों में इस तरह श्वान के झुंड कभी भी हमला कर देते हैं.

बड़ानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास बघेल (ETV BHARAT)

बड़ागांव में 30 से 40 केस हर महीने

नगर परिषद से लोगों की मांग की है कि जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएं. बाइक चालक कई बार श्वान के शिकार हो चुके हैं. वहीं, बड़ानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. विकास बघेल ने बताया "एक महीने में 30 से 40 केस केस डॉग बाइट के आते हैं, जिनको तत्काल रैबीज का इंजेक्शन लगाकर इलाज किया जाता है. पिछले दिनों की तुलना में अब डॉग बाइट के केस में बढ़ोतरी हुई है. इन दिनों डॉग्स की संख्या बढ़ गई है. कई बार ये डॉग्स अस्पताल परिसर में घुस आते हैं, जिससे मरीजों में भय रहता है."

मध्य प्रदेश में डॉग बाइट के केस चिंताजनक

हाल ही में मध्य प्रदेश में डॉग बाइट को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें सामने आया है कि भोपाल डॉग बाइट्स के मामले में 6वें नंबर पर है. वहीं अन्य 5 जिलों में भोपाल से ज्यादा डॉग बाइट के मामले सामने आए है. रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा डॉग बाइट के मामले रतलाम, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में हैं.

