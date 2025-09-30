ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में रंग-बिरंगे हुए चौक और चबूतरे, सुअटा को खुश करने नौरता शुरू

टीकमगढ़ में मनाया जाता है नौरता का त्योहार, बच्चियों को सुअटा राक्षस से बचाने के लिए शुरू की गई परंपरा आज भी है जारी.

TIKAMGARH NAURATA FESTIVAL
बुंदेलखंड में मनाया जाता है नौरता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 2:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़: शारदीय नवरात्रि के दौरान धार्मिक महत्व के तरह-तरह के आयोजन भी किए जाते हैं. इस दौरान पीढ़ियों से चली आ रही कई परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है. ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जा रहा है. जिसको नौरता कहा जाता है. इसकी शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन के घटस्थापना के साथ हो जाती है और अष्टमी तक चलती है. जहां शहरी क्षेत्रों में इसकी चमक फीकी पड़ती जा रही है. वहीं दूसरी ओर गांव-देहात में आज भी यह जीवित है.

बेटियों को राक्षस से बचाने के लिए हुई थी शुरुआत

प्राचीन किवदंतियों के अनुसार, नौरता की शुरुआत राजा हिमाचल के समय से मानी जाती है. कहा जाता है कि एक सुअटा नामक राक्षस था. वो बहुत क्रूर था और उसकी बच्चियों से विशेष दुश्मनी थी. वो बच्चियों को जिंदा खा जाता था. उसके बढ़ते अत्याचार से परेशान लोगों ने इससे बचने का उपाय ढूंढ़ा. इसके बाद उन्होंने राक्षस को प्रसन्न करने के लिए पूजा की शुरुआत की. इससे राक्षस प्रसन्न होकर कन्याओं को खाने के बजाय आशीर्वाद देने लगा. तभी से यह परंपरा बच्चियों के संरक्षण और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गई, जो अनवरत जारी है.

लोक संवेदना का उत्सव है नौरता (ETV Bharat)

कैसे मनाया जाता है नौरता

बुंदेलखंड की इस विशिष्ट लोक परंपरा में बेटियां चबूतरों पर लीपा-पोती, रंग-बिरंगे चौक, सुअटा की आकृति बनाकर, सुअटा के गीत गाकर यह पारंपरिक खेल खेलती हैं. सूरज-चांद को भाई मानकर रिश्तों की डोर मजबूत करती हैं. साथ ही जीवन के लिए मंगलकामनाएं करती हैं. हर सुबह बच्चियां सुअटा स्थल की साफ-सफाई कर रंग-बिरंगे चौक बनाती हैं, फिर आम रास्तों में भूत की आकृति बनती है ताकि भय समाप्त हो सके.

Naurata save girls demon
सड़क पर या उसके किनारे बनाई जाती है रंगोली (ETV Bharat)

लोक संवेदना का उत्सव है नौरता

नील बट्टा, संगमरमर, दूधिया और गेरू जैसे पारंपरिक पत्थरों से बने रंगों से बच्चियां चबूतरों पर आकर्षक कलाकृतियां बनाती हैं. समय के साथ अब बाजार में रेडीमेड रंग मिलने लगे हैं. मिट्टी से या रंगों से दीवार पर बनाये सूर्य-चंद्रमा और सुअटा की मूर्तियों की पूजा दूध, दूब और रंगों से की जाती है. यह केवल पारंपरिक खेल ही नहीं बल्कि लोक संवेदना और पारंपरिक एकता का उत्सव भी है.

Bundlekhand Naurata Tradition
बच्चियां रंगोली के साथ राक्षस की भी बनाती है तस्वीर (ETV Bharat)

अष्टमी पर परंपरागत फिराई जाती है ढिरिया

नौरता की इस खास परंपरा के तहत शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर ढिरिया फिराई जाती है. परंपरा के अनुसार मटकी में छेद कर उसमें दीप प्रज्वलित कर बच्चियों द्वारा घर-घर ले जाया जाता है. रास्ते में बच्चियां गीत गाती हैं. 'पूछत-पूछत आए हैं, कौन भैया तोर द्वार' इस दौरान बच्चियों को लोगों के घरों से अन्न, आर्थिक सहयोग और मिठाई और दान स्वरूप पैसा प्राप्त होता है. मान्यता है कि ढिरिया का तेल लगाने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है. अष्टमी को अपने-अपने घर से व्यंजन लेकर बच्चियां हप्पू का खेल खेलती हैं.

Naurata save girls demon
बेटियों को राक्षस से बचाने के लिए हुई थी शुरुआत (ETV Bharat)

नौरता का वैज्ञानिक महत्व भी है

नौरता का आध्यात्मिक के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है. नौरता खेलने के लिए बच्चियां सुबह से जल्दी उठती हैं जो कि सेहत के लिए लाभप्रद है. गाय के गोबर से लीपने के अलावा रंगोली बनाने की कला भी सिखाती हैं. गीत गाकर स्वर ज्ञान के साथ गायन भी मैं भी परिपक्व होती हैं. जानकारों का कहना है कि नौरता की गूंज आने वाली पीढ़ी को अपने लोक और संस्कृति से जोड़ने का सफल माध्यम बन रही है.

बच्चियां जब सखियां संग नाचती गाती हैं तो गलियां भी परंपरा के गीतों से गुलजार हो उठती है. नौरता सिर्फ लोक खेल ही नहीं बल्कि पहचान और परंपरा का प्रतीक है. साहित्यकार बताते हैं कि पुराने राजमहलों में भी नौरता खेला जाता था. किले के भीतर आज भी 10 फीट ऊंचा सुअटा इसका जीवंत प्रमाण है.

For All Latest Updates

TAGGED:

NAURATA SAVE GIRLS DEMONSHARADIYA NAVRATRI 2025TIKAMGARH NEWSBUNDLEKHAND NAURATA TRADITIONTIKAMGARH NAURATA FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हाईटेक होगी हाथियों की निगरानी, गज रक्षक करेगा लाइव ट्रैकिंग, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर

कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिवार को 5 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

ओ मेरे ढोलना.. पर महिला ने दी लास्ट परफॉर्मेंस, खरगौन में पति संग गरबा खेलते-खेलते तोड़ा दम

मध्य प्रदेश ने रचा इतिहास, 25000 कन्या पूजन का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, मोहन यादव ने दिया गिफ्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.