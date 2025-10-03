ETV Bharat / state

2 घंटे तक बंदर ने नहीं छोड़ी चिता, अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग हैरान

पूरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के खजरी गांव का है. जहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमला देवी परिहार की मौत हो गई थी. जिसका दाह संस्कार करने लोग मुक्तिधाम पहुंचे थे, तो वहां अचानक एक बंदर आ गया और चिता के पास बैठ गया. करीब 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली. इस दौरान पूरे समय बंदर वहीं पास ही बैठा रहा. लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार के रूप में देख रहे हैं.

टीकमगढ़: चमत्कार आंखों द्वारा देखी गयी ऐसी वह घटना होती है, जो प्राकृतिक या वैज्ञानिक नियमों द्वारा समझ से परे होती है. जो किसी आलौकिक कारण से जुड़ी होती है. जिस पर साधारणता लोग विश्वास नहीं करते. ऐसा ही मामला टीकमगढ़ के खजरी गांव से सामने आया है. जिसने एक महिला का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया.

खजरी गांव निवासी कमला देवी परिहार के घर में तीन बेटियां हैं. उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ. वे हर दिन गांव के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करने जाती थी. पति रणजीत सिंह ने बताया कि "उनके बेटा नहीं होने से पत्नी को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनका मरने के बाद अंतिम संस्कार कौन करेगा."

30 सितंबर को कमला देवी परिहार का जब निधन हुआ तो अंत्येष्टि के लिए गांव के लोग शामिल हुए. जब परिवार के लोग रिश्तेदार और ग्रामीण अंतिम यात्रा लेकर मुक्तिधाम पर पहुंचे तो अचानक एक बंदर आकर चिता के पास बैठ गया. करीब 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली. इस दौरान पूरे समय वह बंदर पास में ही बैठा रहा.

लोगों का मानना है कि कमला देवी हर दिन मंदिर में पूजा-अर्चना करने जाती थी और उनकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए हनुमानजी महाराज बंदर का रूप धारण कर बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया. गुरुवार को यह वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ तौर पर बंदर को बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान पास में बैठे देखा जा रहा है.

बेटा नहीं होने के कारण कमला देवी का उनके पति रणजीत सिंह ने अंतिम संस्कार किया. इस दौरान बंदर पास में ही बैठा रहा. अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग घर लौट गए, उसके बाद बंदर वहां से अपने आप चला गया.