ETV Bharat / state

2 घंटे तक बंदर ने नहीं छोड़ी चिता, अंतिम संस्कार में पहुंचे लोग हैरान

टीमकगढ़ में दिखा अद्भुत नजारा, महिला के अंतिम संस्कार में मुक्तिधाम पहुंचा बंदर, लोगों ने माना ईश्वरीय चमत्कार.

MONKEYS ATTEND FUNERAL TIKAMGARH
टीकमगढ़ में महिला के अंतिम संस्कार में पहुंचा बंदर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 4:32 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़: चमत्कार आंखों द्वारा देखी गयी ऐसी वह घटना होती है, जो प्राकृतिक या वैज्ञानिक नियमों द्वारा समझ से परे होती है. जो किसी आलौकिक कारण से जुड़ी होती है. जिस पर साधारणता लोग विश्वास नहीं करते. ऐसा ही मामला टीकमगढ़ के खजरी गांव से सामने आया है. जिसने एक महिला का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया.

अंतिम संस्कार में शामिल हुआ बंदर

पूरा मामला मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के खजरी गांव का है. जहां एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमला देवी परिहार की मौत हो गई थी. जिसका दाह संस्कार करने लोग मुक्तिधाम पहुंचे थे, तो वहां अचानक एक बंदर आ गया और चिता के पास बैठ गया. करीब 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली. इस दौरान पूरे समय बंदर वहीं पास ही बैठा रहा. लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार के रूप में देख रहे हैं.

टीकमगढ़ में मुक्तिधाम पहुंचा बंदर (ETV Bharat)

मृतका कमला देवी को अंतिम संस्कार की थी चिंता

खजरी गांव निवासी कमला देवी परिहार के घर में तीन बेटियां हैं. उन्हें कोई बेटा नहीं हुआ. वे हर दिन गांव के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करने जाती थी. पति रणजीत सिंह ने बताया कि "उनके बेटा नहीं होने से पत्नी को हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती थी कि उनका मरने के बाद अंतिम संस्कार कौन करेगा."

TIKAMGARH MONKEY VIDEO
अंतिम संस्कार में शामिल हुआ बंदर (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार में करीब दो घंटे बैठा रहा बंदर

30 सितंबर को कमला देवी परिहार का जब निधन हुआ तो अंत्येष्टि के लिए गांव के लोग शामिल हुए. जब परिवार के लोग रिश्तेदार और ग्रामीण अंतिम यात्रा लेकर मुक्तिधाम पर पहुंचे तो अचानक एक बंदर आकर चिता के पास बैठ गया. करीब 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली. इस दौरान पूरे समय वह बंदर पास में ही बैठा रहा.

लोग मान रहे ईश्वरीय चमत्कार

लोगों का मानना है कि कमला देवी हर दिन मंदिर में पूजा-अर्चना करने जाती थी और उनकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए हनुमानजी महाराज बंदर का रूप धारण कर बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाया. गुरुवार को यह वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ तौर पर बंदर को बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान पास में बैठे देखा जा रहा है.

बेटा नहीं होने के कारण कमला देवी का उनके पति रणजीत सिंह ने अंतिम संस्कार किया. इस दौरान बंदर पास में ही बैठा रहा. अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग घर लौट गए, उसके बाद बंदर वहां से अपने आप चला गया.

Last Updated : October 3, 2025 at 5:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MONKEY ARRIVE WOMAN FUNERALTIKAMGARH WOMAN FUNERAL VIDEOTIKAMGARH MONKEYS ATTEND FUNERALTIKAMGARH MONKEY VIDEOMONKEYS ATTEND FUNERAL TIKAMGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.