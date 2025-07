ETV Bharat / state

नरबलि या हत्या? धार्मिक स्थल के चबूतरे पर सिर, थोड़ी दूरी पर पड़ा था युवक का धड़ - TIKAMGARH MAN MUTILATED BODY FOUND

युवक का मिला सिर कटा शव ( ETV Bharat )

Published : July 7, 2025 at 11:38 AM IST | Updated : July 7, 2025 at 11:54 AM IST

टीकमगढ़: जिले के चंदेरा थाना के विजयपुर गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक देवस्थान के पास युवक का दो हिस्सों में बंटा शव बरामद हुआ है. युवक का सिर अलग पड़ा हुआ था और उसका धड़ अलग पड़ा हुआ था. घटनास्थल के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि यहां पर नरबलि जैसी घटना को अंजाम दिया गया है. रविवार सुबह गांव के लोगों ने यह नजारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं. दरअसल, देवस्थान पर चबूतरे पर युवक का कटा हुआ सिर और कुछ दूरी पर धड़ पड़ा हुआ था. घटनास्थल पर पूजन सामग्री भी रखी हुई पाई गई है. ग्रामीणों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी. टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि एक दिन पहले युवक के पिता की मौत हो गई थी. अब बेटे की मौत के बाद घर में विक्षिप्त मां और दो छोटे भाई बचे हुए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. शव के पास रखी मिली तंत्र-मंत्र की सामग्री (ETV Bharat)

