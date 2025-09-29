ETV Bharat / state

घूस लेने की तैयारी में थे डॉक्टर साहब, लोकायुक्त की भनक लगते ही रिश्वत देने वाले पर भड़के

बल्देवगढ़ के अस्पताल में लोकायुक्त की रेड ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 5:33 PM IST 2 Min Read