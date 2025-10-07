ETV Bharat / state

लोकायुक्त ने जेब में हाथ डाल निकाले पैसे, रिटायरमेंट फंड के लिए टीकमगढ़ में रिश्वत का खेल

टीकमगढ़ में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया सहायक नेत्र चिकित्सक. रिटायरमेंट फंड दिलाने के लिए की थी पैसों की डिमांड.

TIKAMGARH DOCTOR CAUGHT BRIBE
20 हजार की रिश्वत लेते हुए डॉक्टर को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों पकड़ा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 5:42 PM IST

3 Min Read
टीकमगढ़: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. आए दिन लोकायुक्त की टीम ऐसे घूसखोरों पर कार्रवाई करती है. उन्हें रंगे हाथों पकड़ती है, लेकिन इसके बाद भी रिश्वतखोरी के मामले कम नहीं हो रहे हैं. ताजा मामला टीकमगढ़ से सामने आया है, जहां एक सहायक नेत्र चिकित्सक को लोकायुक्त की टीम ने 20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया. बीते एक महीने में टीकमगढ़ में लोकायुक्त की कार्रवाई का ये तीसरा मामला है.

रिटायरमेंट फंड दिलाने के एवज में मांगी थी रिश्वत

टीकमगढ़ जिला अस्पताल के नेत्र विभाग में पदस्थ सहायक नेत्र चिकित्सक उमेश जैन ने रिटायर्ड स्वास्थ्य पर्यवेक्षक रमेश चंद्र नायक से रिटायरमेंट फंड दिलाने के लिए रिश्वत की मांग की थी. मांग 30 हजार की थी, लेकिन बात 28 हजार पर तय हो गई थी. रमेश चंद्र नायक ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त से कर दी. लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की तो मामला सही पाया गया. इसके बाद लोकायुक्त ने उमेश जैन को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई.

टीकमगढ़ में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया सहायक नेत्र चिकित्सक (ETV Bharat)

आरोपी की जेब से बरामद हुए रिश्वत के पैसे

योजनानुसार मंगलवार को रमेश चंद्र रिश्वत की पहली किश्त के तौर पर उमेश जैन को 20 हजार रुपए देने पहुंचे. मौके पर तैनात लोकायुक्त टीम के इशारे पर रमेश चंद्र ने पैसे उमेश के हाथों में थमा दिए और उमेश ने जैसे ही पैसे अपनी जेब में रखे, तुरंत लोकायुक्त टीम ने नोटों की गड्डी को उमेश की जेब से बरामद कर लिया. रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

'शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा था काम'

रमेश चंद्र नायक ने बताया कि "वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदेरा में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थे. 31 अगस्त 2025 को रिटायर्ड होने के बाद अपना रिटायरमेंट फंड निकलवाने के लिए विभाग के कई चक्कर लगाए और शिकायत भी दर्ज कराई. अंत में उन्होंने स्थापना शाखा के प्रभारी संतोष अंबेडकर से बात की, जिन्होंने नेत्र विभाग में पदस्थ उमेश जैन से मिलने की सलाह दी. जब उमेश जैन से मिला तो उसने फंड जारी करवाने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग की. 28 हजार पर बात तय हुई थी."

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सागर लोकायुक्त टीम निरीक्षक रंजीत सिंह ने बताया कि "पीड़ित द्वारा बीते 25 सितंबर को शिकायत की गई थी. हमने शिकायत की जांच की तो मामला सही पाया गया. इसके बाद आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई. जिसके तहत मंगलवार को हमने आरोपी उमेश जैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया. उसकी जेब से 20 हजार रुपए बरामद किए गए. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है."

ETV Bharat Logo

