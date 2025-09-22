ETV Bharat / state

ढलती उम्र में रसिकमिजाजी, गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा शख्स बंधक, अश्लील वीडियो बना मांगी फिरौती

टीकमगढ़ में हनीट्रेप में फंसाकर फिरौती मांगने वाली गैंग सक्रिय, युवती पुलिस की गिरफ्त में, दो साथियों की तलाश में जुटी पुलिस.

Tikamgarh honeytrap gang
गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे शख्स को बंधक बनाया, युवती गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 12:57 PM IST

2 Min Read
टीकमगढ़: हनीट्रेप का रूप अब बदल गया है. पहले हनीट्रेप के तहत अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर वसूली की जाती थी. लेकिन अब नया ट्रेंड चल पड़ा है. अब हनीट्रेप गैंग अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी तो देता ही है, साथ ही पीड़ित को बंधक भी बना लेते हैं. इसके बाद फिरौती में मोटी रकम मांगी जाती है. टीकमगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है.

गर्लफ्रेंड से मिलने टीकमगढ़ पहुंचा शख्स

उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर के रहने वाले 52 साल के एक शख्स की दोस्ती सोशल मीडिया पर टीकमगढ़ में रहने वाली एक युवती से हुई. दोस्ती के बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी. कुछ ही दिन बाद युवती ने उसे मिलने के लिए टीकमगढ़ बुलाया. युवती से मिलने उसके बताए स्थान पर श्ख्स पहुंच गया. इस बीच दोनों के बीच अंतरंग गतिविधियां हुईं. इनका वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया. कुछ ही देर में युवती के दो साथी मौके पर आ गए. इसके बाद 52 साल के शख्श को बंधक बना लिया गया.

एसडीओपी राहुल कटरे (ETV BHARAT)

बंधक बनाकर 6 लाख रुपये की डिमांड

युवती और उसके दोनों साथियों ने अश्लील वीडियो वायरल करने के साथ ही दुष्कर्म की शिकायत करने की धमकी दी. इसके लिए बाकायदा शख्स से 6 लाख रुपये की मांग की गई. बंधक बने मऊरानीपुर के शख्स ने इलकी सूचना अपने भतीजे को दी. भतीजा शाम को टीकमगढ़ पहुंचा और कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित के भतीजे को 6 लाख रुपए लेकर नियत स्थान पर भेजा.

Tikamgarh honeytrap gang
थाना कोतवाली टीकमगढ़ (ETV BHARAT)

पुलिस ने घेराबंदी कर युवती को दबोचा

पुलिस ने युवती को पकड़ने के लिए चारों तरफ़ से घेराबंदी की. जैसे ही युवती पैसे लेने आयी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया. पीड़ित को कोतवाली लाया गया. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि युवती पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है. इस मामले में एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया "युवती से पूछताछ जारी है. इस रैकेट में और कौन-कौन शामिल हैं, इसकी जानकारी ली जा रही है. इसके दो साथी फरार हैं. युवती सहित 3 लोगों के खिलाफ अपहरण, फिरौती सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है."

