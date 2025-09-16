ETV Bharat / state

ये कैसी मजबूरी, अंतिम संस्कार के लिए कंधों पर नहीं, नाव पर ले जाना पड़ा शव

टीकमगढ़ में मुश्किल भरी अंतिम यात्रा, कंधों की जगह नाव पर शव रखकर निकालनी पड़ी अर्थी, टूटी पुलिया ग्रामीणों के लिए बनी परेशानी का सबब.

TIKAMGARH FUNERAL PROCESSION BOAT
टीकमगढ़ में मुश्किल भरी अंतिम यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
टीकमगढ़: मोहनगढ़ तहसील से सामने आई तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव के लोगों को बुनियादी चीजों के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है. दरअसल, सोमवार को रानीपुरा गांव की रहने वाली वृद्ध महिला फूलवती का बीमारी के चलते निधन हो गया, लेकिन उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन को भारी परेशान झेलनी पड़ी.

दरअसल, गांव के नाले पर बनी पुलिया पिछले साल टूटी गई थी, जिसकी अब तक मरम्मत नहीं कराई गई है. इस कारण मुक्तिधाम तक पहुंचने में दिक्कत होने लगी है. यही वजह है कि फूलवती के शव को नाव की मदद से मुक्तिधाम तक ले जाना पड़ा. तब जाकर महिला का अंतिम संस्कार हो पाया.

कंधों की जगह नाव पर शव रखकर निकालनी पड़ी अर्थी (ETV Bharat)

अंतिम संस्कार के लिए नाव जरूरी

टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील के रानीपुरा गांव में रहने वाली 55 साल की फूलवती पति घनश्याम केवट लंबे समय से बीमार चल रही थीं. सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. इसके बाद परिजन और रिश्तेदारों ने महिला के शव को नाव तक पहुंचाया, फिर नाव की मदद से महिला के शव को नाव से दूसरी ओर बने मुक्तिधाम तक पहुंचाया गया. तब कहीं जाकर महिला का अंतिम संस्कार हो सका. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि "बारिश के चलते मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार गांव में ऐसे ही हो रहा है. यहां पर पठला घाट की पुलिया पिछले साल टूट गयी थी, जिसकी ना मरम्मत हुई और ना ही फिर से बनाई गई."

body taken boat Muktidham
नाव में रखकर महिला की अर्थी को पहुंचाया गया श्मशान घाट (ETV Bharat)

क्या कहना है गांव की सरपंच का

रानीपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच मुन्नी यादव ने कहा कि "इस पुलिया का निर्माण 2022 में कराया गया था. ये पुलिया पंचायत के दूसरे गांव जाखी शंकरगढ़ को रानीपुरा से जोड़ती है. पुलिया बन जाने के बाद उसी तरफ मुक्तिधाम का निर्माण कराया गया, लेकिन पिछले साल की बारिश में पुलिया टूट गयी. इसके बाद से गांव के लोग काफी परेशान हैं. अब जाखी शंकरगढ़ जाने के लिए लोगों को करीब एक किमी पैदल चलना होता है. यहां किसी का निधन हो जाए या किसी को दूसरे गांव जाना पडे़, तो काफी दिक्कत होती है. कई बार प्रशासन और जनपद पंचायत के अधिकारियों से पुलिया की मरम्मत की मांग की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है."

