टीकमगढ़ में अविवाहित व्यक्ति के पुत्र ने बेच दी जमीन!, 25 साल से लापता है शख्स

टीकमगढ़ में लापता किसान की बेच दी जमीन, शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिजन, जालसाजी कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री का लगाया आरोप.

TIKAMGARH MISSING FARMER LAND SOLD
25 साल से लापता व्यक्ति की बेच दी जमीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 1:45 PM IST

3 Min Read
टीकमगढ़: ग्राम पंचायत भेला में सालों से लापता किसान की जमीन फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है. इसको लेकर लापता व्यक्ति के परिजन ने तहसीलदार और थाना प्रभारी से शिकायत की है. परिजन का आरोप है कि जालसाजी कर जमीन बेची गई है. क्योंकि जिस व्यक्ति की जमीन की रजिस्ट्री हुई है, उसका कहीं पता नहीं है. करीब 25 साल पहले वह कहीं चला गया और अभी तक घर नहीं लौटा है.

डेढ़ महीने पहले की गई रजिस्ट्री

दरअसल, ग्राम पंचायत भेला के ग्राम अटरिया निवासी गेंदा अहिरवार ने बताया कि "चाचा ससुर परमा अहिरवार वर्षों पहले लापता हो गए, जो आजतक घर लौट कर नहीं आए हैं. परिवार के लोगों ने भी उसको ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला. लेकिन उनके नाम की भूमि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है. यह फर्जी विक्री लगभग डेढ़ महीने पहले 16 जुलाई 2025 को की गई है."

फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिजन (ETV Bharat)

मथुरी की एक महिला के नाम किया गया रजिस्ट्री

शिकायतकर्ता गेंदा अहिरवार ने बताया कि "चाचा ससुर के नाम लगभग 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है. उनके लापता होने के बाद से उस भूमि की देखरेख हमलोग कर रहे हैं और उस पर खेती करते चले आ रहे हैं. लेकिन अब उस जमीन को उत्तर प्रदेश के मथुरा ग्राम शाहपुर की रहने वाली एक महिला के नाम फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई है. महिला के नाम और पते का शिकायत में उल्लेख किया गया है."

Tikamgarh fake land registry
लापता किसान की बेच दी जमीन (ETV Bharat)

लापता व्यक्ति का पुत्र बन अज्ञात ने की रजिस्ट्री

बताया गया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लापता परमा अहिरवार का पुत्र नन्ना अहिरवार बनकर रजिस्ट्री की है. जबकि परमा की शादी भी नहीं हुई थी. वहीं, विक्रय पत्र पर जो भूस्वामी के रूप में आधार कार्ड पर फोटो लगी है, वह परमा अहिरवार की नहीं है. किसी अज्ञात व्यक्ति ने षडयंत्र के तहत जमीन बेची है. जिसकी लाखों रुपए कीमत वसूली गई है. इस फर्जी रजिस्ट्री में जो गवाह शामिल हैं उनका शिकायत में उल्लेख किया गया है.

दोषियों पर कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता गेंदा अहिरवार ने मांग की है कि "भूमि की रजिस्ट्री निरस्त करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाए." वहीं, इस मामले लेकर तहसीलदार पलक जैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि "इस संबंध में आपत्ति आई है. उक्त प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है और फिलहाल नामांतरण पर रोक लगा दी गई है. अग्रिम कार्रवाई जारी है."

