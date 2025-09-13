ETV Bharat / state

शासकीय योजनाओं से न हो वंचित, किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो, कृष्णा गौर का अधिकारियों को निर्देश

मध्य प्रदेश शासन की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक अयोजित की गई. बैठक में किसानों को खाद की समस्या, फसल बीमा सहित अन्य कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

टीकमगढ़: खाद की शिकायत के बाद टीकमगढ़ की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि, ''मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार सभी किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद समय पर उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाये. किसानों को उनके ग्रामों में ही आवश्यकता अनुसार खाद उपलब्ध हो, ऐसा अधिकारी प्रयास करें. जिले में इस वर्ष अतिवृष्टि से नष्ट फसलों की क्षति हेतु पुनः पटवारियों के माध्यम से सर्वे कराया जाये, जिससे कोई भी प्रभावित किसान मुआवजे से वंचित नहीं रहे.''

'पात्र हितग्राही शासकीय योजनाओं से न हो वंचित'

प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने कहा, मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में सभी पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्थित रूप से किया जाये. खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएं पाये जाने पर, उनकी जांच दोषियों पर कार्रवाई की जाये. उन्होंने 70 वर्ष के अधिक उम्र के शेष सभी वृद्धजनों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने, निराश्रित बच्चों को स्पॉन्सर योजना के तहत लाभ दिये जाने, राजस्व प्रकरणों को समय पर हल करने और जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की निर्देश दिया है."

उन्होंने कर्मयोगी अभियान सफल बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की. जिसके बाद निर्देशित किया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तथा समय सीमा में पूर्ण कराने का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने कहा कि "शासन द्वारा संचालित सभी शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाये."

'अवैध कालोनियों पर कलेक्टर की कार्यवाही स्वागत योग्य'

जब प्रभारी मंत्री से अवैध कालोनियों के संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि "जब अवैध कालोनियों का निर्माण किया जाता है तो चाहे वह आम आदमी हो या मैं, सभी को परेशानी होती है. यदि कोई अवैध कालोनी में मकान खरीदता है तो उसके साथ एक प्रकार का छल होता है. भूमाफिया तो बेचकर और पैसे कमाकर भाग जाता है. ऐसे में लोगों को उम्मीद सरकार और प्रशासन से होती है." उन्होंने कहा कि "कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने जो अवैध कालोनियों पर कार्यवाही की है उसका स्वागत किया जाना चाहिए."

मत्स्य समिति नहीं रख पाई अपनी मांग

टीकमगढ़ के बल्देवगढ़ विकासखंड के बलवंतपुरा मत्स्य समिति की सदस्य महिलाएं और पुरुष अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. प्रभारी मंत्री जब समीक्षा बैठक के बाद नीचे आई तो लोगों ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन मंत्री जी गाड़ी में बैठ कर निकल गईं. लोग उनसे अपनी मांग के लिए इंतजार करते रह गए.

बता दें कि, समिति के लोग तालाब के पट्टे की मांग को लेकर मंत्री जी से मिलना चाहते थे. समिति के अध्यक्ष ने बताया कि, पुरैनिया तालाब का पट्टा नहीं मिला है. समिति में 42 सदस्य है और 10 साल के लिए 11 जून 2025 को ग्राम पंचायत में प्रस्ताव रखा गया. 13 जून को सभी दस्तावेज मत्स्योद्योग टीकमगढ़ कार्यालय में जमा किये थे. प्रभारी सहायक मेघा गुप्ता 3-4 महीने से कार्रवाई में देर कर रही है. वे कहती हैं कि कलेक्टर ने बलवंतपुरा ऊगड़ तालाब का बनाने पर रोक लगाई है. समिति के सदस्यों ने मेघा गुप्ता पर पट्टा जारी नहीं करने का आरोप लगाया है."