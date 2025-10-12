ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में दबंगों ने चारागाहों पर किया कब्जा! भूख-प्यास मिटाने दर-दर भटक रहे गोवंश

टीकमगढ़ में दबंगों पर चारागाहों पर कब्जा करने का आरोप ( ETV Bharat )

सनातन संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और पूजा की जाती है. हिंदू परंपरा के अनुसार गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है. यही गोवंश टीकमगढ़ में भूखे-प्यासे तड़प रही हैं. सड़क पर विचरण करते हुए गायें दुर्घटना का शिकार हो रही हैं.

टीकमगढ़: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा प्रदेश में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसके लिए गौवंश रक्षा वर्ष भी मनाया जा रहा है. वहीं जब जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सारे प्रयास धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं. टीकमगढ़ में सड़कों पर गायें घूम रही हैं. उनको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा है. इससे गौवंश के साथ-साथ लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क पर चलते हुए हादसे की संभावना बनी रहती है. आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है.

इससे वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मार्केट या भीड़भाड़ वाले स्थान पर गाय या सांड आपस में भिड़ जाते हैं जिससे आसपास के लोगों का नुकसान भी हो जाता है. इसमें गौवंश के साथ लोग भी घायल हो जाते हैं. कई लोगों की तो जान भी जा चुकी है.

दबंगों पर चारागाहों पर कब्जे का आरोप

दर-दर भटक रहे गौवंश के लिए भूमि निर्धारित भी की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि दबंगों ने भूमि पर कब्जा कर लिया है. चारागाहों पर भी दबंगों का कब्जा हो गया है. अधिकांश चारागाह अतिक्रमण की चपेट में है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायतों के बाद भी प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और चारागाह खाली नहीं करा पा रहा है. ऐसे में बेसहारा गोवंश के लिए भोजन की समस्या बनी हुई है. वो भोजन की तलाश में दर-दर भटकते रहते हैं. हाईवे पर बड़े वाहनों की चपेट में आकर अपनी जान गवां दे रहे हैं.

सड़कों पर घूम रहे हैं गोवंश (ETV Bharat)

'समय-समय पर की जाती है समीक्षा'

इस संबंध में टीकमगढ़ एसडीएम संस्कृति मदित लिटौरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि "समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है. सरकारी भूमि, चारागाह पर अवैध कब्जे की जो भी शिकायत आती है, उसपर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है. अगर आगे भी ऐसी कोई भी शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा." उन्होंने लोगों से गोवंश को सड़कों पर न छोड़ने की अपील की है.