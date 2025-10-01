ETV Bharat / state

शादी के 1 सप्ताह बाद टूट गया 7 फेरों का बंधन, दुल्हन पक्ष ने लिए थे 1.80 लाख

टीकमगढ़ में पैसे देकर युवक ने की थी शादी , शादी के 1 सप्ताह बाद दुल्हन ने की फरार होने की कोशिश, पड़ोसियों ने पकड़ा.

TIKAMGARH BRIDE ABSCONDS
शादी के 1 सप्ताह के बाद दुल्हन ने की फरार होने की कोशिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 4:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़: युवक की शादी नहीं हो रही थी तो पैसे देकर शादी की. लेकिन युवक अब पैसा और दुल्हन दोनों खो बैठा. 1 सप्ताह बाद ही शादी में लिए गए 7 फेरों के बंधन टूट गए. दुल्हन ने छत से भागने की कोशिश की लेकिन पड़ोसियों ने पकड़ लिया. अब पीड़ित युवक ने इस मामले की शिकायत थाने में की है और शादी के लिए दिए गए पैसों को वापस दिलाने की गुहार लगाई है.

शादी के बाद फरार होने की जुगत में दुल्हन

आधुनिकता की होड़ में लोगों द्वारा पैसे कमाने के चक्कर में किसी के साथ छल, फरेब, धोखाधड़ी, ठगी करना आज के दौर में आम बात हो गई है. ये ठग किसी के सपनों, अरमानों पर पानी फेरने से कोई परहेज नहीं करते. ऐसा ही मामला टीकमगढ़ से सामने आया है, जहां एक साथ जिंदगी बिताने के लिए शादी के बंधन में बंधे नवविवाहिता दुल्हन ने 1 सप्ताह बाद सारे बंधनों को तोड़ भागने का प्लान बनाया.

शादी के 1 सप्ताह बाद टूट गया 7 फेरों का बंधन (ETV Bharat)

शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में हुई थी शादी

लगभग एक सप्ताह पहले टीकमगढ़ के मझपुरा मोहल्ला निवासी मनीष जैन की शादी एक युवती से हुई थी. युवती अनसुइया भुई उड़ीसा के बलांगीर जिला की रहने वाली है. दोनों की शिवधाम कुंडेश्वर मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाकर शादी हुई थी. शादी में दूल्हा बने मनीष जैन अपनी नवविवाहिता पत्नी को अपने घर लेकर आया. इसी दौरान मनीष जैन की पत्नी ने चकमा देकर फरार होने की कोशिश की.

शादी के लिए दिये थे 1 लाख 80 हजार

पीड़ित मनीष जैन ने बताया कि "परिचित दोस्त मनोहर लोधी निवासी नारायणपुर, रामस्वरूप लोधी निवासी डारगुवां थाना बल्देवगढ़ और इनकी परिचित एक अन्य महिला रीता लोधी निवासी पठराई ने शादी कराने का लालच देकर घर बुलाया. जहां युवती अनसुइया भुई निवासी जिला बलांगी उड़ीसा को दिखाकर 1 लाख 80 हजार रुपये लेकर रिश्ता तय कर दिया. जिसके साथ हमारी शादी हुई थी."

पीड़ित ने कोतवाली जाकर की शिकायत दर्ज

जब दुल्हन ने फरार होने की कोशिश की तो पीड़ित मनीष जैन ने अपने परिचित जो शादी करवाने में बिचौलिये थे. उन्हें इसकी सूचना दी. जिसके बाद युवती को उन्हें सुपुर्द कर दिया और पैसे वापस करने की मांग की. लेकिन पीड़ित के पैसे आज तक वापिस नहीं मिले. वहीं, बिचौलियों द्वारा पीड़ित को उल्टा झूठे मामले में फंसाने के लिए धमकाया जा रहा है. जिसे लेकर पीड़ित का परिवार भयभीत है.

पीड़ित ने आपबीती सुनाते हुए इसकी शिकायत कोतवाली में की है. उन्होंने कोतवाली प्रभारी से शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर पैसे वापिस दिलाये जाने की गुहार लगाई है. वहीं, कोतवाली प्रभारी उपेंद्र छारी ने बताया कि "इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच की जा रही. जिसके खिलाफ आवेदन प्राप्त हुआ है, उनसे पूछताछ की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी."

पहले भी शादी के नाम हुई है ठगी

टीकमगढ़ में अविवाहित युवक-युवतियों से आये दिन शादी के नाम पर ठगी और लूट की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमे भोले-भाले लड़को को शादी का झांसा देकर पहले शादी करते है. इसके बाद रुपये लेकर दुल्हन फरार हो जाती है. यह टीकमगढ़ जिले का पहला मामला नही है. इसके पहले भी कई मामले सामने आए. जिसमे भोले-भाले और पैसे बाले अविवाहित लड़को को शादी करने के बहाने ठग लिया जाता है. बताया गया कि टीकमगढ़ में एक गैंग बनाकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है.

पूर्व में भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं. जिसमें दिसंबर 2024 में सुहागरात पर लुटेरी दुल्हन भाग गई थी. जिसके बाद इस घटना से जुड़ी पूरी टीम पुलिस के हत्थे चढ़ा थी. इस घटना में अशोक जैन, लछुवा प्रसाद हीरा सिंह और प्रिया उर्फ विनीता पर मामला दर्ज हुआ था. वहीं, एक अन्य घटना में शादी के करीब 10 दिन बाद दुल्हन घर में रखा सारा कैश सहित जेवरात लेकर फरार हो गई थी. यह घटना मार्च 2022 की है, जिसमें टीकमगढ़ के रंजीत कुमार की शादी मैरिज ब्यूरो एजेंट से हुई थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIKAMGARH ROBBER BRIDETIKAMGARH MARRIAGE FRAUDTIKAMGARH ROBBER BRIDE GANGTIKAMGARH NEWSTIKAMGARH BRIDE ABSCONDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.