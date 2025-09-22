ETV Bharat / state

अलवर बफर रेंज: तीन माह बाद फिर से शुरू हुई आवाजाही, श्रद्धालुओं को बाघिन का खतरा

अलवर: मानसून के दौरान करीब तीन माह पहले हुई तेज बारिश के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलवर बफर रेंज स्थित प्रतापबंध से बाला किला जाने वाला मार्ग धंसने के कारण बंद कर दिया गया था. सोमवार को करीब तीन माह बाद यह मार्ग करणी माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला गया. इससे पहले जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया. इस क्षेत्र में मानवीय दखल नहीं होने के कारण बफर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक करणी माता मंदिर के आस-पास बाघिन एसटी-2302 ने अपना इलाका (टेरिटरी) बना लिया था. गत दिनों यह बाघिन अपने एक शावक के साथ इसी क्षेत्र में देखी गई थी. शावक के साथ होने के कारण यह बाघिन आक्रामक हो सकती है, इसलिए मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है. 29 सितंबर तक दोपहिया वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी.

अलवर बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतापबंध से मंदिर तक क्षतिग्रस्त दीवारों के पास बैरिकेडिंग और चेतावनी बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. श्रद्धालुओं की मान्यताओं को देखते हुए सागर की ओर से जाने वाला पैदल मार्ग भी खोला गया है. श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे जंगल में अनावश्यक न घूमें. सरिस्का के अलवर बफर जोन में वर्तमान में बाघ एसटी-18, बाघिनें एसटी-19, एसटी-2302, एसटी-2403, एसटी-2404 और उनके पांच शावक रह रहे हैं, यानी कुल दस बाघों का कुनबा है. इनमें बाघिन एसटी-2302 की लोगों ने कई बार साइटिंग भी की है.