अलवर बफर रेंज: तीन माह बाद फिर से शुरू हुई आवाजाही, श्रद्धालुओं को बाघिन का खतरा

बफर रेंज का मार्ग तीन महीने बाद खुला. यहां बाघिन ने टेरिटरी बना ली है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को सावधान रहने की चेतावनी दी गई.

Alwar buffer range sariska
बफर रेंज में स्थित करणी माता (ETV Bharat Alwar)
Published : September 22, 2025 at 4:35 PM IST

अलवर: मानसून के दौरान करीब तीन माह पहले हुई तेज बारिश के चलते सरिस्का टाइगर रिजर्व के अलवर बफर रेंज स्थित प्रतापबंध से बाला किला जाने वाला मार्ग धंसने के कारण बंद कर दिया गया था. सोमवार को करीब तीन माह बाद यह मार्ग करणी माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला गया. इससे पहले जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया. इस क्षेत्र में मानवीय दखल नहीं होने के कारण बफर क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक करणी माता मंदिर के आस-पास बाघिन एसटी-2302 ने अपना इलाका (टेरिटरी) बना लिया था. गत दिनों यह बाघिन अपने एक शावक के साथ इसी क्षेत्र में देखी गई थी. शावक के साथ होने के कारण यह बाघिन आक्रामक हो सकती है, इसलिए मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जाने का समय सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया है. 29 सितंबर तक दोपहिया वाहनों को भी प्रवेश की अनुमति रहेगी.

अलवर बफर रेंज के रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि प्रतापबंध से मंदिर तक क्षतिग्रस्त दीवारों के पास बैरिकेडिंग और चेतावनी बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. श्रद्धालुओं की मान्यताओं को देखते हुए सागर की ओर से जाने वाला पैदल मार्ग भी खोला गया है. श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे जंगल में अनावश्यक न घूमें. सरिस्का के अलवर बफर जोन में वर्तमान में बाघ एसटी-18, बाघिनें एसटी-19, एसटी-2302, एसटी-2403, एसटी-2404 और उनके पांच शावक रह रहे हैं, यानी कुल दस बाघों का कुनबा है. इनमें बाघिन एसटी-2302 की लोगों ने कई बार साइटिंग भी की है.

अलवर बफर रेंज में फिर से शुरू हुई आवाजाही. (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: सरिस्का में हर बुधवार को अवकाश, बाला किला जाने वाले पर्यटक हो रहे निराश

मंत्री ने बाइक से किया दौरा: वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी सोमवार को बाइक पर सवार होकर मंदिर पहुंचे और देश-प्रदेश की खुशहाली की कामना की. उन्होंने श्रद्धालुओं से वन क्षेत्र में अनावश्यक विचरण न करने की अपील की. इधर, मानसून में क्षतिग्रस्त हुए सड़क मार्ग की मरम्मत लगभग तीन माह से जारी थी, जिसमें बीच-बीच में बारिश के कारण देरी हुई. फिलहाल यह मार्ग केवल दोपहिया वाहनों के लिए खोला गया है.

मंदिर का इतिहास: इतिहासकार हरिशंकर गोयल के अनुसार बाला किला मार्ग पर स्थित करणी माता का मंदिर अलवर के तत्कालीन महाराजा बख्तावर सिंह ने बनवाया था. पेट दर्द से निजात पाने के बाद महाराजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया. उन्होंने बताया कि किवदंती है कि महारानी रूपकंवर को सफेद चील के रूप में माता के दर्शन हुए थे. वर्तमान मंदिर परिसर की सीढ़ियां 1985 में बनाई गई थीं. मंदिर के महंत उमेश शर्मा ने बताया कि हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्रि में यहां बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. इस दौरान पुलिस, प्रशासन और मेडिकल टीमों की तैनाती रहती है.

KARNI MATA TEMPLETIGRESS ESTABLISHED HER TERRITORYCAUTION TO PILGRIMSALWAR BUFFER RANGE SARISKA

