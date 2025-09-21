ETV Bharat / state

सीतापुर में बाघिन की दहशत खत्म, पिंजरे में कैद हुई, 2 शावकों की तलाश

पिछले माह बाघिन के हमले में युवक की हो गई थी मौत, महोली इलाके से पकड़ी गई.

सीतापुर में पकड़ी गई बाघिन.
सीतापुर में पकड़ी गई बाघिन. (Photo Credit; ETV BHARAT)
Published : September 21, 2025 at 8:09 AM IST

सीतापुर: पिछले करीब एक महीने से दहशत का पर्याय बनी बाघिन आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई. महोली इलाके के नरनी गांव में खते में लगे पिंजरे में शनिवार रात करीब 10 बजे बाघिन को पकड़ने में वन विभाग की टीम को सफलता मिली है. बाघिन के दो शावक भी हैं, जिनको ट्रेस किया जा रहा है.

बता दें कि बाघिन ने पिछले माह 22 अगस्त को हमला कर एक युवक को मार डाला था. इसके बाद भी उसके कई हमले हुए. तब से वन विभाग की टीम उसे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा रही थी. लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी. दूसरी ओर, बाघिन के न पकड़े जाने से लोगों में दहशत थी. शाम ढलते ही लोग बाहर निकलने से डरते थे. वन विभाग ने महोली के नरनी गांव के पास खेत में पिंजरा लगाया था. बाघिन की हलचल इस इलाके में देखी गई थी.

शनिवार रात बाघिन गांव के पास आई और पिंजरे में कैद हो गई. जानकारी मिलते ही एसडीओ ब्रजेश पाठक व डीएफओ नवीन खंडेलवाल मौके पर पहुंच गए. वन विभाग के अन्य कर्मी भी वहां मौजूद थे. अधिकारियों के मुताबिक, बाघिन के दो शावक भी हैं. इसीलिए उसे वहां से ले जाने से पहले शावकों का इंतजार किया गया. वन विभाग की टीम अब शावकों की टोह ले रही है. ताकि उनको सुरक्षा मिल सके. पकड़ी गई बाघिन का वजन करीब 250 किलो है.

बाघिन के पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है. बता दें कि सीतापुर के अलावा यूपी के बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में भी जंगली जानवरों के हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं. बहराइच में इन दिनों भेड़िये का आतंक बना हुआ है.

